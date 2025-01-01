Русский ответ «Сексу в большом городе»: сериал «Чат» должны посмотреть все, кто ждал «И так просто», но разочаровался

Смотрят ради Васильева и захватывающего сюжета: названы самые популярные криминальные сериалы среди женщин

50 млн просмотров и 201 млн часов за неделю: 2 сезон «Уэнсдей» бьет рекорды Netflix, а новый трейлер обещает самый жуткий поворот (видео)

«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах

Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял

«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше

Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)

«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться

От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь

В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной