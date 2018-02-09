Напарники Даниэль (Сами Насери) и Эмильен (Фредерик Дифенталь) ушли на заслуженный отдых, правда, грабителей на крутых тачках от этого в Марселе меньше не стало. Поэтому новому мэру города, бывшему комиссару Жиберу, приходится собрать новый спецотряд для борьбы со скоростными преступниками. Переведенному из столицы в Марсель полицейскому Сильвану Маро, как и главному герою картины «Бобропоржаловать!» Дэни Буну, предлагается его возглавить, а для технической поддержки приглашается…
«Что, серьёзно? Не знаешь, кто такой Даниэль? И про такси его не слышал? Да о нем даже в Париже знают», — слова Аллена донес не точь-в-точь, но суть они передают. Сейчас каждый мальчишка знает, что за фильм такой — «Такси» и кто его воздвиг до высот. В 98-ом году, когда первая часть ставшей впоследствии легендарной серией во французском кинематографе, вышла в прокат, многие и не догадывались, каких успехов она достигнет через несколько десятков лет. С девяносто восьмого прошло двадцать лет. Тот промежуток времени, после которого хочется сказать, что ничуть не пожалел, посмотрев однажды кино Жерара Пиреса. Новость о возрождении серии зрители восприняли по-разному. Кто-то обрадовался (пока не увидел трейлер), взирая на чувства ностальгии, а кто-то сразу вскрикнул, мол смотреть не буду. Отличие двух категорий в том, что первые, возможно, изменят свою позицию, посмотрев картину, а вторые ещё больше заведутся, осознав, что посмотрели шлак.
Так ли ужасна новая часть? Нет, но назвать хорошей её трудно. Во-первых, над сюжетом работал Франк Гастамбид, он же исполнил главную роль и выполнял обязанности режиссёра. Сказать, что кандидатура подходила масштабу проекту — ничего не сказать. У Франка нет опыта ни режиссуры, ни сценариста. Те две картины, что были сняты под его предводительством, не считается — уровень не тот. Знал ли Люк Бессон, кого ставит продолжать великую франшизу? Сомневаюсь.
Во-вторых, сюжет. Уже на стадии пост-продакшна было ясно, что «Такси 5» — полноценный ремейк прошлогодних частей. Это было понятно по трейлеру, по интервью людей, причастных к проекту, и по синопсису ленты. Все было удручающе и негодования Сами Насери после просмотра фильма вполне объяснимы.
И наконец, в-третьих — истинные причины создания пятой картины. В век кинематографа, когда многие компании решают взяться за переосмысление идеологии и рискнуть, продолжив что-то хорошо забытое старое, было не совсем понятно, зачем это Люку Бессону. Вряд ли он спокойно сидел на кресле, попивая кофеёк из маленькой чашки, и его вдруг осенило, что «Такси» нужен перезапуск/ремейк/новая часть. Если так — то похвально. Но почему-то верить в это не особо хочется.
«Такси 5» встречает зрителей, как они и предполагали, со всей серьёзностью и тупостью. Сценарий у фильма весь такой: Время от времени картина пытается быть серьёзной, например, как это бывало с героями Насери и Фредерика Дифенталя. Но зачастую выходит идиотично, благодаря Малику Бенталха, который исполнил роль племянника Даниэля — Эдди. Хотели увидеть поменявшихся местами Даниэля и Эмильена ещё во времена показа первых частей «Такси»? Так вот, продолжение — это то, что вам нужно. Племянник абсолютно не умеет водить, но при этом комично выкручивается из любой ситуации, а водитель — сама строгость. Современные антиподы харизматичным персонажам подоспели, вот только сделали это чересчур ужасно. Смотреть на то, как они мило извиваются в кадре любопытно, но больно.
Большая надежда была на актёров, которые могли бы мощно выстрелить. Несмотря на трейлеры, в которых эти ожидания откинулись, вера в чудо оставалась до последнего. Но, увы, о результате написано чуть выше. Если в квадрологии помимо главных героев цепляли второстепенные, например, генерал Бертино, то сейчас таких нет и в помине. Кампания друзей Аллена из участка — обыкновенные комики, которые пародируют отсталых копов и пытаются вытянуть из них самый сок. Комиссар Жибер, настоящий талисман прошлого, за прошедшее время преуспел в карьере, став самым никудышным мэром в истории города. Говорить что-то про Бернара Фарси нет смысла, так как его роль — это скорее камео, чем полноценное присутствие в проекте. Но легендарное «Тревога» сохранилось и звучит всё так же сочно.
Ещё раз: Была ли так нужна новая часть в этом давно забытом сериале? После всех переосмыслений и чётко принятого решения, можно смело сказать, что «нет». Всё же, это не тот фильм, которые мы наблюдали в те времена. У продолжения нет чувства духа прошлых картин, а атмосфера напоминает обыкновенное трешовое кино, коих сейчас полно. Благодаря сюжету из зрителя можно выдавить смех, вот только истеричный, а не переполненный весельем. Франк Гастамбид наверняка смотрел оригинальные фильмы, иначе в этом не было бы столько скопированных сцен. Помните немцев на мерседесах из первой картины? Теперь антагонисты — итальянцы с Феррари. Помните, как полицейские машины во второй части образовали статую на фоне молодой пары в Париже? Теперь это обыкновенная улица в городе, с менее масштабной аварией. Вспомнить можно даже ляпы из последних двух фильмов, здесь они менее заметны, но всё же. Перечислять, что ужасно скопировали можно, но это будет дополнительным испытанием. Первое мы уже прошли — продолжали смотреть фильм после ужасного начала.
Поймите правильно, «Такси 5» — это не тот фильм, который хочется намеренно критиковать. Продюсировавший картину Люк Бессон, вероятно, догадывался, что сегодняшний релиз станет последним и вбить гвоздь в этот гроб должен именно он. Вот только зрителям от этого легче не стало, потому как результат проделанной работы мягко говоря не радует. Хотелось бы найти плюсы от увиденного, но сделать это практически невозможно. Да, есть знаменитое такси, которое реально пытается перенести вас в эпоху начала двух тысячных. Да, есть Жибер, радовавший вас в детстве, как нечто очень крутое и харизматичное. Впусти в фильм Насери и Дефенталя, соединив их в тандеме с мэром Марселя — вышло бы самое то для ностальгии. Но на этом всё, как бы не хотелось вытащить картину со дна. Бюджет окупится, но…
Вердикт. Увидеть пятую часть хотели многие… Тогда, в 2007, когда четвёртая отгремела в прокате. Но каждый понимал, что конец наступил и эре белого такси пришёл конец. Я не знаю, зачем Бессон захотел снимать новую историю, с новыми персонажами, затащив сюда Бернара Фарси. Ладно последний, ещё как-то, что-то привнёс, но остальные… разлетелись в пух и в прах! «Такси 5» — кино хорошее, его можно посмотреть один раз и забыть до лучших времен. Можно было сказать такое про квадрологию? Ни в коем случае. Её снимали с душой, а не с целью заработать денег на популярной франшизе (если только на четвёртой, и то частично). Как сказала героиня Сабрины Уразани: «У нас в Марселе это не прокатит», — и это было чертовски верно, хоть суть была совершенно о другом.
Раньше и шутки про водил были более забавными. Вот пример того, как не надо шутить:
«- Да ты водить не умеешь
- Да тут педаль какая-то маленькая торчит
- Это сцепление
- Ну кто ж знал».
Я плакал, и у меня горит задница уже два дня, и я не могу молчатьПерсонажи второстепенные бессмысленные, идиотские, отвратительные, шутки не смешные в 99% случае, было пару смешных шуток, одна из них из предыдущих частей взята, где Жебер спрашивал Сколько время.
Персонажи: Сопливый вытянутый умственно отсталый кретин с тупыми шутками, коп Карлик-араб-христианин. Жируха, на которую все смотрят, которая только и делает, что пристает к ГГ и потом сосется с сопливым тупым кретином, и 99% экранного времени жрет и чавкает в кадре, а в начале фильма вообще блюет. Главный Герой на фоне этих ущербов смотрится норм, но его друг, который вначале фильма его сбивает на машине типа его напарник, до жути тупой, и при любом удобном случае сдает своего друга бандитам, что еще? А да, Шутки про пенис очень тупые, ну серьезно, при всей моей любви к шуткам про члены - эти шутки про члены были самыми тупыми вообще. Ах да, Сюжет самый тупой. Один из моментов фильма, где они на вечеринке пробрались в кабинет бандитов Главный герой тупо ложится на верхние полки в комнате, чтобы спрятаться от бандитов, а эти макаронники не могут голову на градусов 10 поднять, чтобы увидеть этого лежачего умственно отсталого лысого, который буквально рядом сними смотрит, как бандиты общаются с продажными копами, ах да, и еще они разнесли к чертям собачьим всеми любимое наше Порше, на котором Даниэль гонял Всех остальных просто нет, Такси больше нет, ни самой машины, так как ее в конце разнесли к черту, и самой франшизе тоже пипец. Сюжет повторюсь, самый идиотский и отвратительный! А Главные злодеи Итальянцы, главный из которых вообще похож на Рамзана Кадырова, только пухленький, и все остальные тупо похожи на армян, это смотрелось забавно (Против Чеченцев и Армян и Итальянцев ничего не имею) Я верил в хорошее до последнего, правда, я думал, что авторы не будут играть на ностальгиим, на имени франшизы, и не снимут парашу, чтобы срубить больше бабла, я думал свежая кровь сделает хотя бы не хуже старого, сделает обновленно, красиво, но нет они сыграли на имидже франшизы, сняли парашу и пустили в прокат.А знаете кто все это дерьмо снимал? Тот же человек, что играет главную роль в этом фильме.Знайте этого урода в лицо и ненавидьте его так, как ненавидите своего злейшего врага! И если кто-то поедет вао францию, найдите этого лысого мерзавца и скажите ему, что он ЧСВшная бездарность, что он убил все то, что мы так любили. Я надеялся, что Жебер вытащит фильм, ено он был как-то в стороне и пошучивал в сторонке, я думал, что этот придурковатый коммисар затащит и я буду в голос угарать с фильма, но... мне хотелось просто стереть себе память.В общем, не идите на фильм Такси 5.Но если вы мазохист и любите причинять себе боль просмотром фильмов, которые опустили целые культовые франшизы , или вы просто тупой мерзкий идиот и дегенерат, которого смешит нарисованный член, то можете идти.В общем, я жду Обзор от Бэдкомедиана на это дерьмище фильм хоть какую-то радость получу от негоЧтобы добавлять заголовки, текст, списки, изображения и трейлеры - воспользуйтесь колонкой с готовыми блоками справаБлоки можно перемещать, удалять и копировать, при помощи иконок слева
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