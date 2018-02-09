Наша рецензия

Напарники Даниэль (Сами Насери) и Эмильен (Фредерик Дифенталь) ушли на заслуженный отдых, правда, грабителей на крутых тачках от этого в Марселе меньше не стало. Поэтому новому мэру города, бывшему комиссару Жиберу, приходится собрать новый спецотряд для борьбы со скоростными преступниками. Переведенному из столицы в Марсель полицейскому Сильвану Маро, как и главному герою картины «Бобропоржаловать!» Дэни Буну, предлагается его возглавить, а для технической поддержки приглашается…