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Малик Бенталья
Malik Bentalha
Киноафиша
Персоны
Малик Бенталья
Малик Бенталья
Malik Bentalha
Дата рождения
1 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Биография Малика Бенталха
Родился 1 марта 1989 года. Баньоль-сюр-Сез, Франция.
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Популярные фильмы
6.6
Вулкан страстей
(2013)
5.8
Пока все хорошо
(2019)
5.6
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
(2022)
Фильмография Малика Бенталха
5.6
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Jack Mimoun & les secrets de Val Verde
приключения, комедия
2022, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Пока все хорошо
Jusqu'ici tout va bien
комедия
2019, Франция / Бельгия
4.8
Такси 5
Taxi 5
комедия, боевик, приключения
2018, Франция
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Рецензия
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5
Мальчишник в Паттайе
Pattaya
комедия
2016, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Вулкан страстей
Eyjafjallojokull
комедия
2013, Франция
Смотреть трейлер
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Новости о Малике Бенталха
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