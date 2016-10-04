Малик Бенталья

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Малик Бенталха

Malik Bentalha
Малик Бенталха
Малик Бенталха Malik Bentalha
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Дата рождения
1 марта 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Малика Бенталха

Родился 1 марта 1989 года. Баньоль-сюр-Сез, Франция.

Фильмография Малика Бенталха
Пока все хорошо
Пока все хорошо
комедия 2019, Франция / Бельгия
5.0
Такси 5
Такси 5
комедия, боевик, приключения 2018, Франция
5.0
Мальчишник в Паттайе
Мальчишник в Паттайе
комедия 2016, Франция
5.0
Вулкан страстей
Вулкан страстей
комедия 2013, Франция
7.0
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Люк Бессон выпустит «Такси 5» в январе 2018 Последние несколько лет в киноиндустрии можно смело назвать эпохой «долгоиграющих» франшиз, и одна из них в недалеком будущем получит очередное продолжение: Люк Бессон анонсировал выход
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4 октября 2016 14:38
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