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Малик Бенталья
Малик Бенталья Malik Bentalha
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Малик Бенталья

Malik Bentalha

Дата рождения
1 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник, Герой боевиков

Биография Малика Бенталха

Родился 1 марта 1989 года. Баньоль-сюр-Сез, Франция.

Популярные фильмы

Вулкан страстей 6.6
Вулкан страстей (2013)
Пока все хорошо 5.8
Пока все хорошо (2019)
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде 5.6
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде (2022)

Фильмография Малика Бенталха

Круиз по джунглям: Тайна Вальверде 5.6
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде Jack Mimoun & les secrets de Val Verde
приключения, комедия 2022, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Пока все хорошо 5.8
Пока все хорошо Jusqu'ici tout va bien
комедия 2019, Франция / Бельгия
Такси 5 4.8
Такси 5 Taxi 5
комедия, боевик, приключения 2018, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Мальчишник в Паттайе 5
Мальчишник в Паттайе Pattaya
комедия 2016, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Вулкан страстей 6.6
Вулкан страстей Eyjafjallojokull
комедия 2013, Франция
Смотреть трейлер
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Новости о Малике Бенталха
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