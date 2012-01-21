Всегда: Закаты на Третьей улице-3, 2012

1964 год. Токио готовится к проведению Олимпийских игр. Город охвачен строительной лихорадкой и радостным возбуждением. На Третьей улице события разворачиваются не столь масштабные, но не менее красочные и увлекательные. Писатель Рюноскэ Тягава женился на Хироми, и теперь они оба воспитывают приемного сына Дзюнноскэ, и, к тому же, ждут прибавления в семействе. Вот только с творчеством у Тягавы проблемы. Его приключенческие романы уже не столь популярны, и его карьере угрожает загадочный конкурент.



Между тем, Норифуми Судзуки, его жена Томоэ, их сын Иппей и живущая с ними работница Муцуко Хосино постепенно расширили свою авторемонтную мастерскую. Муцуко, душа мастерской, влюблена в молодого доктора Котаро Кикути, которого она каждый день видит спешащим на работу. Однажды Хироми случайно находит телеграмму, которую спрятал Тягава. Кто ее послал? Кто такой новый писатель-конкурент? Добьётся ли Муцуко взаимности? И какое будущее ожидает жителей Третьей улицы?