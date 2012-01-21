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Всегда: Закаты на Третьей улице-3
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Always 3 chôme no yûhi '64

Всегда: Закаты на Третьей улице-3, 2012

2012 / Япония
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

1964 год. Токио готовится к проведению Олимпийских игр. Город охвачен строительной лихорадкой и радостным возбуждением. На Третьей улице события разворачиваются не столь масштабные, но не менее красочные и увлекательные. Писатель Рюноскэ Тягава женился на Хироми, и теперь они оба воспитывают приемного сына Дзюнноскэ, и, к тому же, ждут прибавления в семействе. Вот только с творчеством у Тягавы проблемы. Его приключенческие романы уже не столь популярны, и его карьере угрожает загадочный конкурент.

Между тем, Норифуми Судзуки, его жена Томоэ, их сын Иппей и живущая с ними работница Муцуко Хосино постепенно расширили свою авторемонтную мастерскую. Муцуко, душа мастерской, влюблена в молодого доктора Котаро Кикути, которого она каждый день видит спешащим на работу. Однажды Хироми случайно находит телеграмму, которую спрятал Тягава. Кто ее послал? Кто такой новый писатель-конкурент? Добьётся ли Муцуко взаимности? И какое будущее ожидает жителей Третьей улицы?

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 21 января 2012
Премьера в мире 21 января 2012
Возраст 16+
Режиссер
Такаси Ямадзаки
В ролях
Хидэтака Ёсиока
Синъити Цуцуми
Коюки
Маки Хорикита
Томокадзу Миура
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всегда: Закаты на Третьей улице-3 1 постер
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