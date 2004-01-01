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Постер фильма Предчувствие
5.6
Киноафиша Фильмы Предчувствие
5.6

Предчувствие

, 2004
Yogen
Япония / драма, ужасы / 18+
Постер фильма Предчувствие
5.6

О фильме

Молодая пара с 5-летней дочкой едут на автомобиле отдыхать. Остановившись на ночном шоссе, чтобы позвонить, глава семейства, профессор Сатоми находит в придорожной телефонной будке обрывок газеты, датированной завтрашним днем. Он с недоумением успевает прочесть отрывок статьи о страшной аварии на дороге, в которой погибает 5-летняя девочка. На фотографии его собственная дочь. Секундой позже громадный грузовик превращает автомобиль Сатоми в пылающую груду металла... Три года спустя Сатоми все так же преподает в Университете, однако вся его жизнь подчинена поиску разгадки тайны, к которой он прикоснулся. Сатоми чурается людей и давно не живет с пережившей аварию, но не способной смириться с потерей единственного ребенка женой.

В ролях

Хироши Миками
Hideki Satomi
Норико Сакаи
Ayaka Satomi
Маки Хорикита
Sayuri Wakakubo
Маюми Оно
Misato Miyamoto
Hana Inoue
Nana Satomi
Masao Mukai
Nyûsu no Koe
Reiko Hiroshige
Nyûsu no Koe
Takahiro Takano
Nyûsu no Koe
Rui Tsurumizu
Josei Ripôtâ
Gaku Adachi
Dansei Kisha
Режиссер Норио Цурута
Сценарист Нобору Такаги, Норио Цурута, Дзиро Цунода
Композитор Кэндзи Каваи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 1 января 2004
Дата выхода
1 января 2004 США
2 октября 2004 Япония
MPAA R
Сборы в мире $652 525
Производство Entertainment Farm (EF), Fellah Pictures, Geneon Entertainment
Другие названия
Yogen, Premonition, Dimosievma thanatou, El diario del terror, Előérzet, J horâ shiatâ 2, J-Horror Theater Vol. 2, La premonición, O Terror da Premonição, Önsezi, Predskazanje, Premonición, Premonición (Yogen), Prémonition, Premontion, Wizje, Предчувствие, 予言（2004）, 預言, Передчуття

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

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