Молодая пара с 5-летней дочкой едут на автомобиле отдыхать. Остановившись на ночном шоссе, чтобы позвонить, глава семейства, профессор Сатоми находит в придорожной телефонной будке обрывок газеты, датированной завтрашним днем. Он с недоумением успевает прочесть отрывок статьи о страшной аварии на дороге, в которой погибает 5-летняя девочка. На фотографии его собственная дочь. Секундой позже громадный грузовик превращает автомобиль Сатоми в пылающую груду металла... Три года спустя Сатоми все так же преподает в Университете, однако вся его жизнь подчинена поиску разгадки тайны, к которой он прикоснулся. Сатоми чурается людей и давно не живет с пережившей аварию, но не способной смириться с потерей единственного ребенка женой.

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