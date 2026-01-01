Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Масако Мотай
Masako Motai
Киноафиша
Персоны
Масако Мотай
Масако Мотай
Masako Motai
Дата рождения
17 октября 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сибуя, Япония
Рост
152 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.6
Квартет
(2017)
7.4
Всегда: Закаты на третьей улице 2
(2007)
7.3
Я все равно этого не делал
(2006)
Фильмография Масако Мотай
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Мистика
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2017
2012
2007
2006
1999
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
7.6
Квартет
мелодрама, триллер
2017, Япония
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.1
Всегда: Закаты на Третьей улице-3
Always 3 chôme no yûhi '64
драма
2012, Япония
7.4
Всегда: Закаты на третьей улице 2
Always zoku san-chôme no yûhi
драма
2007, Япония
7.3
Я все равно этого не делал
Soredemo boku wa yattenai
драма
2006, Япония
6.8
Близнецы
Sôseiji
фантастика, драма, триллер, ужасы, мистика
1999, Япония
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667