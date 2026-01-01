Оповещения от Киноафиши
Масако Мотай Masako Motai
Масако Мотай

Masako Motai

Дата рождения
17 октября 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сибуя, Япония
Рост
152 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Фантастический герой

Популярные фильмы

Квартет 7.6
Квартет (2017)
Всегда: Закаты на третьей улице 2 7.4
Всегда: Закаты на третьей улице 2 (2007)
Я все равно этого не делал 7.3
Я все равно этого не делал (2006)

Фильмография Масако Мотай

Жанр
Год
Квартет 7.6
Квартет
мелодрама, триллер 2017, Япония
Всегда: Закаты на Третьей улице-3 7.1
Всегда: Закаты на Третьей улице-3 Always 3 chôme no yûhi '64
драма 2012, Япония
Всегда: Закаты на третьей улице 2 7.4
Всегда: Закаты на третьей улице 2 Always zoku san-chôme no yûhi
драма 2007, Япония
Я все равно этого не делал 7.3
Я все равно этого не делал Soredemo boku wa yattenai
драма 2006, Япония
Близнецы 6.8
Близнецы Sôseiji
фантастика, драма, триллер, ужасы, мистика 1999, Япония
