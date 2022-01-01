Никчемный человек, 1991

Сукэдзо Сукэгава довольно успешно рисовал комиксы, но его работы отстали от моды. Он пытался заняться бизнесом, но всегда терпел неудачи, после чего и решил торговать камнями, найденными им в реке Тамагава, делом, не требующим вложения капитала. Он загорается идеей участвовать в аукционе камней, но его ждёт полный провал. Единственный источник дохода его семьи — деньги, которые зарабатывает жена Момоко, разнося вместе с сыном Сансукэ по домам рекламные листовки. В конце концов, чтобы заработать хоть какие-нибудь деньги, он начинает переносить людей на спине через реку. Человек-неудачник не может приспособиться к современному обществу и полностью падает в глазах жены и сына. Отношения в семье разладились.