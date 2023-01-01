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Люди дождя
Киноафиша Фильмы Люди дождя Люди дождя, 1969: актеры и роли
The Rain People Люди дождя 1969 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Люди дождя, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
В ролях
Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Ширли Найт Ширли Найт Shirley Knight Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Мария Зиммет Marya Zimmet Том Олдредж Tom Aldredge
Переводчик
Переводчик
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