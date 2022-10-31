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Фильмография
Эндрю Дункан
Andrew Duncan
Киноафиша
Персоны
Эндрю Дункан
Эндрю Дункан
Andrew Duncan
Дата рождения
1 января 1927
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
31 октября 2022
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Удар по воротам
(1977)
7.2
Больница
(1971)
7.1
Незамужняя женщина
(1978)
Фильмография Эндрю Дункан
7
Школа монстров: 13 желаний
Monster High: 13 Wishes
анимация
2013, США
6.8
Школа монстров: Побег с побережья черепа
Monster High: Escape from Skull Shores
анимация
2012, США
7.1
Незамужняя женщина
An Unmarried Woman
мелодрама, драма, комедия
1978, США
7.2
Удар по воротам
Slap Shot
драма, спорт, комедия
1977, США
7.2
Больница
The Hospital
драма, комедия, детектив
1971, США
6.8
Люди дождя
The Rain People
драма
1969, США
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