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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Нэнси Брилли
Nancy Brilli
Киноафиша
Персоны
Нэнси Брилли
Нэнси Брилли
Nancy Brilli
Дата рождения
10 апреля 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Школьные друзья
(1988)
6.8
Бывшие
(2009)
5.4
Женщины против мужчин
(2011)
Фильмография Нэнси Брилли
5.4
Женщины против мужчин
Femmine contro maschi
комедия
2011, Италия
6.8
Бывшие
Ex
мелодрама, комедия
2009, Италия
7.2
Школьные друзья
Compagni di scuola
драма, комедия
1988, Италия
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