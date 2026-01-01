Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ночь с Алисой
1 постер
Киноафиша Фильмы Ночь с Алисой

Ночь с Алисой

Stasera a casa di Alice 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Шурины Саверио и Филиппо работают в туристическом агентстве, которое принадлежит их женам. Саверио случайно обнаруживает, что Филиппо на деньги компании снимает квартиру своей любовнице Алисе, которая работает на озвучании порнофильмов. Для того, чтобы предотвратить неминуемый скандал, Саверио решает поговорить с Алисой и попросить её разорвать отношения с Филиппо. Однако вместо этого сам в нее влюбляется. И теперь оба шурина начинают между собой борьбу за любовь Алисы.
Страна Италия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 20 декабря 1990
Дата выхода
24 апреля 1992 Венгрия
20 декабря 1990 Италия
3 октября 1992 Южная Корея
Производство Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica, Penta Distribuzione
Другие названия
Stasera a casa di Alice, Tonight at Alice's, Eine Nacht mit Alice, Fiúk, ki jön az ágyamba?, Quem Vai Dormir com Alice?, Wieczór u Alicji, Ночь с Алисой
Режиссер
Карло Вердоне
Карло Вердоне
В ролях
Карло Вердоне
Карло Вердоне
Орнелла Мути
Орнелла Мути
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Беатрис Пальме
Чинция Леоне
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ночь с Алисой
Тальк 6.9
Тальк (1982)
Школьные друзья 7.2
Школьные друзья (1988)
Под счастливой звездой 5.6
Под счастливой звездой (2014)
Благословенное безумие 5.8
Благословенное безумие (2018)
Роковая Лара 5.8
Роковая Лара (2010)
Любовь вечна, пока она сильная 6.2
Любовь вечна, пока она сильная (2004)
Стажёр 5.8
Стажёр (2018)
Скажи "да" 5.2
Скажи "да" (2004)
Стоя в раю 6.2
Стоя в раю (2012)
Укрощение строптивого 7.7
Укрощение строптивого (1980)
Фантазеры 6.0
Фантазеры (2018)
Римские приключения 6.7
Римские приключения (2012)

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше