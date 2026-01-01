Шурины Саверио и Филиппо работают в туристическом агентстве, которое принадлежит их женам. Саверио случайно обнаруживает, что Филиппо на деньги компании снимает квартиру своей любовнице Алисе, которая работает на озвучании порнофильмов. Для того, чтобы предотвратить неминуемый скандал, Саверио решает поговорить с Алисой и попросить её разорвать отношения с Филиппо. Однако вместо этого сам в нее влюбляется. И теперь оба шурина начинают между собой борьбу за любовь Алисы.
СтранаИталия
Продолжительность2 часа 3 минуты
Год выпуска1990
Премьера в мире20 декабря 1990
Дата выхода
24 апреля 1992
Венгрия
20 декабря 1990
Италия
3 октября 1992
Южная Корея
ПроизводствоCecchi Gori Group Tiger Cinematografica, Penta Distribuzione
Другие названия
Stasera a casa di Alice, Tonight at Alice's, Eine Nacht mit Alice, Fiúk, ki jön az ágyamba?, Quem Vai Dormir com Alice?, Wieczór u Alicji, Ночь с Алисой