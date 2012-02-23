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Стоя в раю
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Posti in piedi in paradiso

Стоя в раю, 2012

2012 / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Три разведенных неудачника, преследуемые алиментами и бывшими женами, в силу тяжелого материального положения и просто от того, что каждому негде жить, решают поселиться в одной квартире. У каждого из них своя история нынешнего состояния — бывший известный критик Фульвио превратился в репортера желтой прессы, Улисс был когда-то успешным музыкальным продюсером, а Доменико — владельцем агентства по недвижимости. Жить им вместе нелегко, да еще и деньги все время кончаются. Вечные забавные и не очень попытки как-то вывернуться из тисков такой несчастной жизни приводят их к мысли о том, что иногда нужно просто остановиться, оглянуться назад и возможно что-то начать с начала, а от чего-то просто отказаться. Чтобы забронировать себе хотя бы «стоячие места в раю».

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 23 февраля 2012
Премьера в мире 23 февраля 2012
Возраст 18+
Режиссер
Карло Вердоне
Карло Вердоне
В ролях
Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Микаела Рамаццотти
Микаела Рамаццотти
Марко Джаллини
Марко Джаллини
Карло Вердоне
Карло Вердоне
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стоя в раю 2 постера
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саундтрек фильма Стоя в раю
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