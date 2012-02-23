Стоя в раю, 2012

Три разведенных неудачника, преследуемые алиментами и бывшими женами, в силу тяжелого материального положения и просто от того, что каждому негде жить, решают поселиться в одной квартире. У каждого из них своя история нынешнего состояния — бывший известный критик Фульвио превратился в репортера желтой прессы, Улисс был когда-то успешным музыкальным продюсером, а Доменико — владельцем агентства по недвижимости. Жить им вместе нелегко, да еще и деньги все время кончаются. Вечные забавные и не очень попытки как-то вывернуться из тисков такой несчастной жизни приводят их к мысли о том, что иногда нужно просто остановиться, оглянуться назад и возможно что-то начать с начала, а от чего-то просто отказаться. Чтобы забронировать себе хотя бы «стоячие места в раю».