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Школьные друзья
Школьные друзья, 1988: актеры и роли
Compagni di scuola
Школьные друзья
1988 / Италия
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Школьные друзья, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карло Вердоне
Carlo Verdone
В ролях
Карло Вердоне
Carlo Verdone
Кристиан Де Сика
Christian De Sica
Нэнси Брилли
Nancy Brilli
Элеонора Джорджи
Eleonora Giorgi
Массимо Гини
Massimo Ghini
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