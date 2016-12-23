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Кристиан Де Сика
Кристиан Де Сика
Christian De Sica
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Кристиан Де Сика
Christian De Sica
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Дата рождения
5 января 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Кристиана Де Сика
Родился 5 января 1951 года. Рим, Италия.
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Фильмография Кристиана Де Сика
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
комедия
2016, Италия
6.0
Принцесса и нищий
комедия
2013, Италия
4.0
Каникулы в Майами
комедия
2005, Италия
5.0
Любовь на Рождество
комедия, мелодрама
2004, Италия
4.0
Школьные друзья
драма, комедия
1988, Италия
7.0
Тальк
комедия
1982, Италия
6.0
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В прокат выходит фильм «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»
В российский прокат 1 января выходит романтическая комедия «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» от режиссёра Катерины Кароне. Фильм расскажет о девушке по имени Регина (в пер.
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23 декабря 2016 10:43
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