Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кристиан Де Сика

Кристиан Де Сика

Christian De Sica
Кристиан Де Сика
Кристиан Де Сика Christian De Sica
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 января 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Кристиана Де Сика

Родился 5 января 1951 года. Рим, Италия.

Фильмография Кристиана Де Сика
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
комедия 2016, Италия
6.0
Принцесса и нищий
Принцесса и нищий
комедия 2013, Италия
4.0
Каникулы в Майами
Каникулы в Майами
комедия 2005, Италия
5.0
Любовь на Рождество
Любовь на Рождество
комедия, мелодрама 2004, Италия
4.0
Школьные друзья
Школьные друзья
драма, комедия 1988, Италия
7.0
Тальк
Тальк
комедия 1982, Италия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
В прокат выходит фильм «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» В российский прокат 1 января выходит романтическая комедия «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» от режиссёра Катерины Кароне. Фильм расскажет о девушке по имени Регина (в пер.
Написать
23 декабря 2016 10:43
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Приложение киноафиши