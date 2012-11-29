Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Козимо и Николь
1 постер
Киноафиша Фильмы Козимо и Николь

Козимо и Николь

Cosimo e Nicole 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Итальянец Козимо и француженка Николь познакомились в 2011 году в Генуе во время протестов из-за проведения саммита Большой восьмерки. Всего одно взгляда хватило героям, чтобы влюбиться друг в друга, и с тех пор они всегда были вместе, а их чувство росло день ото дня. Козимо и Николь были молоды, их домом была Европа, а их общей страстью — музыка. После некоторых странствий они решили вернуться в Геную, где Козимо начал работать вместе с его другом, организатором концертов. Казалось, все складывалось просто прекрасно, пока трагический случай не поставил героев картины «Козимо и Николь» перед серьезным выбором, который повлияет на их будущее.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 29 ноября 2012
Дата выхода
29 ноября 2012 Италия
Сборы в мире $389 907
Производство Cattleya, Fastfilm, Rai Cinema
Другие названия
Cosimo e Nicole, Cosimo and Nicole, 愛の回帰線　コジモとニコル
Режиссер
Франческо Амато
В ролях
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Клара Понсо
Клара Понсо
Паоло Сассанелли
Сулейман Соу
Джорджия Салари
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Козимо и Николь
Ну что я здесь делаю! 6.1
Ну что я здесь делаю! (2006)
Холостые выстрелы 7.2
Холостые выстрелы (2010)
Римские расставания 6.4
Римские расставания (2022)
Ариаферма 7.1
Ариаферма (2021)
Король смеха 7.2
Король смеха (2021)
Дай себе волю 6.0
Дай себе волю (2017)
Ад 7.1
Ад (1994)
Школьные друзья 7.2
Школьные друзья (1988)
Красное и синее 6.4
Красное и синее (2012)
Дом на облаках 5.2
Дом на облаках (2009)
Мечта по-итальянски 6.3
Мечта по-итальянски (2009)
Лоро 6.1
Лоро (2018)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше