Итальянец Козимо и француженка Николь познакомились в 2011 году в Генуе во время протестов из-за проведения саммита Большой восьмерки. Всего одно взгляда хватило героям, чтобы влюбиться друг в друга, и с тех пор они всегда были вместе, а их чувство росло день ото дня. Козимо и Николь были молоды, их домом была Европа, а их общей страстью — музыка. После некоторых странствий они решили вернуться в Геную, где Козимо начал работать вместе с его другом, организатором концертов. Казалось, все складывалось просто прекрасно, пока трагический случай не поставил героев картины «Козимо и Николь» перед серьезным выбором, который повлияет на их будущее.

