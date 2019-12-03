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Заклятье: дитя Молоха Заклятье: дитя Молоха
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Заклятье: дитя Молоха, 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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О фильме

Узнав об убийстве отца, трое взрослых братьев возвращаются в практически безлюдные леса Орегона, где прошло их детство. В эти края Пит, Даффи и Гас приехали со своими семьями, чтобы развеять прах покойного над горной рекой. На месте их тепло встречает дядюшка Рейнольдс со своей миловидной племянницей Рэйчел. Старший из братьев Даффи поддается чарам новой знакомой и на время оставляет свою семью, а по возвращении обнаруживает, что его маленький сын Луи бесследно исчез. Это событие будит страшные и давно вытесненные воспоминания в их младшем брате Пите, который тоже был похищен в детстве, а после большую часть своей жизни провел в психиатрической лечебнице. Теперь, чтобы отыскать Луи, братьям нужно объединиться и вспомнить, что за страшные события происходили на этой реке, когда они были еще совсем детьми.

3.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 3 декабря 2019
Премьера в мире 3 декабря 2019
Возраст 18+
Режиссер
Фрэнк Пелусо
В ролях
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Майкл Бин
Кристиан Мэдсен
Райан Карнес
Оуэн Бурк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заклятье: дитя Молоха 3 постера
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Заклятье: дитя Молоха
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Кадры из фильма Все кадры
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