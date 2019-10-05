Заклятье: дитя Молоха, 2019

Узнав об убийстве отца, трое взрослых братьев возвращаются в практически безлюдные леса Орегона, где прошло их детство. В эти края Пит, Даффи и Гас приехали со своими семьями, чтобы развеять прах покойного над горной рекой. На месте их тепло встречает дядюшка Рейнольдс со своей миловидной племянницей Рэйчел. Старший из братьев Даффи поддается чарам новой знакомой и на время оставляет свою семью, а по возвращении обнаруживает, что его маленький сын Луи бесследно исчез. Это событие будит страшные и давно вытесненные воспоминания в их младшем брате Пите, который тоже был похищен в детстве, а после большую часть своей жизни провел в психиатрической лечебнице. Теперь, чтобы отыскать Луи, братьям нужно объединиться и вспомнить, что за страшные события происходили на этой реке, когда они были еще совсем детьми.