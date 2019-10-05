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Постер фильма Заклятье: дитя Молоха
3.3
Заклятье: дитя Молоха - Трейлер
Киноафиша Фильмы Заклятье: дитя Молоха
3.3

Заклятье: дитя Молоха

, 2019
Red Handed
США / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Заклятье: дитя Молоха
3.3
Заклятье: дитя Молоха - Трейлер
Заклятье: дитя Молоха  Трейлер

О фильме

Узнав об убийстве отца, трое взрослых братьев возвращаются в практически безлюдные леса Орегона, где прошло их детство. В эти края Пит, Даффи и Гас приехали со своими семьями, чтобы развеять прах покойного над горной рекой. На месте их тепло встречает дядюшка Рейнольдс со своей миловидной племянницей Рэйчел. Старший из братьев Даффи поддается чарам новой знакомой и на время оставляет свою семью, а по возвращении обнаруживает, что его маленький сын Луи бесследно исчез. Это событие будит страшные и давно вытесненные воспоминания в их младшем брате Пите, который тоже был похищен в детстве, а после большую часть своей жизни провел в психиатрической лечебнице. Теперь, чтобы отыскать Луи, братьям нужно объединиться и вспомнить, что за страшные события происходили на этой реке, когда они были еще совсем детьми.

В ролях

Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Lou
Майкл Бин
Майкл Бин
Reynolds
Кристиан Мэдсен
Duffy
Райан Карнес
Gus
Оуэн Бурк
Pete
Клемент фон Франкенштейн
Tillman
Рик Саломон
Dale
Кензи Далтон
Laurel
Beth Miller
Nano
Caroline Vreeland
Rachael
Хантер Дэйли
Allegra
Reeve Peluso
Baby
Режиссер Фрэнк Пелусо
Сценарист Фрэнк Пелусо
Композитор Matt Jantzen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 3 декабря 2019
Премьера в мире 5 октября 2019
Дата выхода
4 ноября 2020 Южная Корея
Производство Sazarac River Productions, Blancbiehn Productions
Другие названия
Red Handed, Children of Moloch, Deja Vu, Закляття: Дитя Молоха, レッド・ハンデッド

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
Обновлено 4 февраля 2022

Трейлеры фильма

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Заклятье: дитя Молоха - Трейлер
Заклятье: дитя Молоха Трейлер
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