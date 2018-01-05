«День мертвецов: Злая кровь»: Рецензия Киноафиши

Сосисками уже не напугаешь

Болгарский зомби-хоррор − звучит любопытно, а когда это ремейк классики 80-х «День мертвецов» иконы жанра Джорджа Ромеро − тем более. Чем новое кино может удивить современного зрителя, и не такие виды видавшего, от черно-белой «Ночи живых мертвецов» до комедии «Зомби по имени Шон»? Как начинающий режиссер Гектор Эрнандес может переосмыслить до дыр заезженную тему? Кажется, никак… Скорее всего, он и не пытался, прилично воспроизводя уже каноничных зомби, лучшие сцены оригинала и традиции давно минувшего кинематографа.

Кадр из фильма «День мертвецов: Злая кровь»

Вирус, взбесившиеся мертвецы и группка выживших. Последние мечтают о чизбургерах в изолированном бункере на территории военной базы. А зомби скитаются вокруг, теряя конечности и признаки прежней формы жизни, льнут к забору и пялятся на свежую плоть, истекая слюной и другими жидкостями. Единственной надеждой на выживание людей становится вакцина, которую жаждет открыть юная врач Зои, подбивающая своего бойфренда и друзей на самоубийственную вылазку в город. Однако этого становится недостаточно, и девушка, опьяненная желанием создать антивирус, требует все больше и больше «ингредиентов» и рискованных действий, делая своим же порядочную подлянку. И со словами «Спасти весь мир!» она снова и снова подвергает других опасности, ковыряясь в только что убитых зомби и миксуя их кровь в лаборатории.

Кадр из фильма «День мертвецов: Злая кровь»

Неожиданным в этом фильме оказывается юмор, который, очевидно, стал непреднамеренным результатом. Многое в фильме выглядит устаревшим, а оттого − комичным. Это пластика движений и, конечно, эмоции. Например, колье из кишков, весело подпрыгивающее на шее у бегущего зомби. В этот момент понимаешь, что сама смерть несется на тебя и ты должен кричать в ужасе, но при виде этих болтающихся «сосисок» умереть можно только со смеху. Или усердные гримасы «главного зомби» в исполнении Джонатона Шека, будто сошедшего с постера фильма 85-го года. Его безмолвные кривляния и растягивания лица во всех возможных плоскостях просто поражают, особенно рот, в котором легко бы поместилась пара теннисных мячиков. И эти истошные «ииии», «уууу», «аааа» под собачий рык (!) окончательно сбивают с толку.

Кадр из фильма «День мертвецов: Злая кровь»

Проникнуться духом постапокалипсиса мешает предельная глупость персонажей, компенсировать которую не могут никакие кровавые зрелища. Независимая одиночка Зои оказывается причиной всех бед, потому что не может принять чрезвычайного положения дел и связи своих действий с другими людьми. Каждая ее «спасительная» инициатива оборачивается катастрофой, за которую приходится нести ответственность военным и гражданским. В общем, сюжет − это серия крайне бессмысленных иррациональных поступков, увеличивающих шансы на такую же нелепую смерть героев и «так себе» зрелище. Игра актеров, особенно Джеффа Гама (лейтенант) и Маркуса Ванко (парень Зои) выглядит скованной и не особо убедительной (иногда на их лицах подвижны одни лишь губы!). Исполнительница главной роли Софи Скелтон сумела удержаться на тонкой грани и показать вполне правдоподобные переживания, почти в одиночку неся бремя эмоциональной реалистичности фильма.

Спасает фильм от тотальной тривиальности доля хорошо снятого натуралистического кошмара. Это − живописные кадры срываемого с костей мяса и опарышей, копошащихся в кратерах человеческой плоти, а еще липкие звуки вскрываемых желудков и падающих на землю внутренностей. В этих сценах может кто-то удовлетворит свои кровавые страсти, ради которых и был приобретен билет на ужас. А в остальном − весьма противоречивое зрелище.

Инна Син

В российском прокате с 4 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «День мертвецов: Злая кровь»