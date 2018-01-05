«День мертвецов: Злая кровь»: Рецензия Киноафиши
Болгарский зомби-хоррор − звучит любопытно, а когда это ремейк классики 80-х «День мертвецов» иконы жанра Джорджа Ромеро − тем более. Чем новое кино может удивить современного зрителя, и не такие виды видавшего, от черно-белой «Ночи живых мертвецов» до комедии «Зомби по имени Шон»? Как начинающий режиссер Гектор Эрнандес может переосмыслить до дыр заезженную тему? Кажется, никак… Скорее всего, он и не пытался, прилично воспроизводя уже каноничных зомби, лучшие сцены оригинала и традиции давно минувшего кинематографа.
Вирус, взбесившиеся мертвецы и группка выживших. Последние мечтают о чизбургерах в изолированном бункере на территории военной базы. А зомби скитаются вокруг, теряя конечности и признаки прежней формы жизни, льнут к забору и пялятся на свежую плоть, истекая слюной и другими жидкостями. Единственной надеждой на выживание людей становится вакцина, которую жаждет открыть юная врач Зои, подбивающая своего бойфренда и друзей на самоубийственную вылазку в город. Однако этого становится недостаточно, и девушка, опьяненная желанием создать антивирус, требует все больше и больше «ингредиентов» и рискованных действий, делая своим же порядочную подлянку. И со словами «Спасти весь мир!» она снова и снова подвергает других опасности, ковыряясь в только что убитых зомби и миксуя их кровь в лаборатории.
Неожиданным в этом фильме оказывается юмор, который, очевидно, стал непреднамеренным результатом. Многое в фильме выглядит устаревшим, а оттого − комичным. Это пластика движений и, конечно, эмоции. Например, колье из кишков, весело подпрыгивающее на шее у бегущего зомби. В этот момент понимаешь, что сама смерть несется на тебя и ты должен кричать в ужасе, но при виде этих болтающихся «сосисок» умереть можно только со смеху. Или усердные гримасы «главного зомби» в исполнении Джонатона Шека, будто сошедшего с постера фильма 85-го года. Его безмолвные кривляния и растягивания лица во всех возможных плоскостях просто поражают, особенно рот, в котором легко бы поместилась пара теннисных мячиков. И эти истошные «ииии», «уууу», «аааа» под собачий рык (!) окончательно сбивают с толку.
Проникнуться духом постапокалипсиса мешает предельная глупость персонажей, компенсировать которую не могут никакие кровавые зрелища. Независимая одиночка Зои оказывается причиной всех бед, потому что не может принять чрезвычайного положения дел и связи своих действий с другими людьми. Каждая ее «спасительная» инициатива оборачивается катастрофой, за которую приходится нести ответственность военным и гражданским. В общем, сюжет − это серия крайне бессмысленных иррациональных поступков, увеличивающих шансы на такую же нелепую смерть героев и «так себе» зрелище. Игра актеров, особенно Джеффа Гама (лейтенант) и Маркуса Ванко (парень Зои) выглядит скованной и не особо убедительной (иногда на их лицах подвижны одни лишь губы!). Исполнительница главной роли Софи Скелтон сумела удержаться на тонкой грани и показать вполне правдоподобные переживания, почти в одиночку неся бремя эмоциональной реалистичности фильма.
Спасает фильм от тотальной тривиальности доля хорошо снятого натуралистического кошмара. Это − живописные кадры срываемого с костей мяса и опарышей, копошащихся в кратерах человеческой плоти, а еще липкие звуки вскрываемых желудков и падающих на землю внутренностей. В этих сценах может кто-то удовлетворит свои кровавые страсти, ради которых и был приобретен билет на ужас. А в остальном − весьма противоречивое зрелище.
Инна Син
В российском прокате с 4 января 2018 года
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