Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятие Абизу"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
День мертвецов: Злая кровь
День мертвецов: Злая кровь, 2017: актеры и роли
Day of the Dead: Bloodline
День мертвецов: Злая кровь
2017 / Болгария
Трейлер
3.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
День мертвецов: Злая кровь, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гектор Эрнандес
Héctor Hernández
Тео Пирри
Pearry Reginald Teo
В ролях
Софи Скелтон
Sophie Skelton
Джонатон Шек
Johnathon Schaech
Джефф Гам
Jeff Gum
Маркус Ванко
Marcus Vanco
Марк Смит
Mark Smith
Лиллиэн Бланкеншип
Lillian Blankenship
Кристина Серафини
Cristina Serafini
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Отзывы
2021, США, ужасы
Ведьма: Реинкарнация
Рецензия
Написать отзыв
2022, Мексика, ужасы
Один настоящий день
Написать отзыв
2022, Россия, триллер, криминал
Хищники
Рецензия
Отзывы
2022, Франция / Испания, триллер
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)