1 Still Beating (Prologue) Ian Hultquist 3:13

2 Caged Bird Ian Hultquist 2:07

3 Rathcart v Gibbon Ian Hultquist 1:16

4 Ben Goes West (Main Titles) Ian Hultquist 2:23

5 The Scrapbook Ian Hultquist 1:33

6 The Red Room Club Ian Hultquist 2:00

7 Every Bird Likes a Bad Boy Ian Hultquist 3:12

8 A Big Grown Rabbit Ian Hultquist 3:02

9 A Caged Bird (Reprise) Ian Hultquist 1:14

10 Pamela Corbett-Ragsdale Ian Hultquist 2:42

11 History Repeats Itself Ian Hultquist 1:21

12 That Kind of Love Never Dies Ian Hultquist 2:56

13 A Big Hearted Criminal Ian Hultquist 1:37

14 I'm Looking for Rabbit Ian Hultquist 1:36

15 Wake Up, Angel Ian Hultquist 1:42

16 Plan B Ian Hultquist 1:54

17 My Barbie's Favorite Movie Ian Hultquist 1:28

18 Hotel Room Hit Ian Hultquist 2:40

19 The Wedding Party Ian Hultquist 1:00

20 Bad Blood Ian Hultquist 2:48

21 Keep Your Eyes on the Prize Ian Hultquist 4:34

22 Miraculous Things Ian Hultquist 1:16