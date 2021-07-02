«Страсть, любовь и стволы»: Рецензия Киноафиши

Бен Гиббон – головная боль своей семьи. Он постоянно ввязывается в драки, в которых не может одержать победу, он наглый и заносчивый, без фильтра между мозгом и языком. Однако для Бена все изменилось, когда он встретил Мэри Рэткарт – дочь заклятого врага своего отца – и влюбился в нее. Из-за этого родители отослали ее в Париж, а Бен уехал в Мексику, намереваясь покончить с собой. Ничего у него не вышло, и через несколько лет возлюбленные снова встречаются в Нью-Йорке, где осознают, что их любовь еще жива, и на этот раз они не позволят родителям определять их судьбу за них.

Не нужно знать, что фильм прошел через производственный ад, это весьма очевидно при просмотре. Когда-то попавший в «Черный список» (сценарии, не запущенные в производство, но понравившиеся студиям) «Страсть, любовь и стволы» делался около семи лет. Со стороны авторов было очень самонадеянно попытаться в полтора часа фильма упаковать столько сюжетных линий. Кроме основной, есть еще две: о грандиозном разоблачении грязных делишек отца Мэри Уильяма и о мести за убитую возлюбленную наемника Уэйна, который должен был решить проблему Рэткарта и избавиться от бывшей сотрудницы, которая это разоблачение и готовит. В итоге вышло так, что основная линия в принципе мало интересна в силу своей предсказуемости, а история с разоблачением просто сходит на нет, что не соответствует значимости, которую ей придают герои. Последнюю просто комкают, попусту растрачивая потенциал одного из немногих действительно интересных персонажей – Уэйна.

Страсть, любовь и стволы

В разное время к проекту присоединялись Зак Эфрон, Джош Хатчерсон и Кая Скоделарио, но в финальный каст вошли Диего Бонета, Александра Даддарио и Джастин Чатвин. Если закрыть глаза на бессмысленность большей части диалогов и оценивать исключительно актерскую игру, то на этом фронте успешнее всех из этой тройки оказывается Чатвин. В его исполнении безответно влюбленный в Мэри Терренс, в образе которого проскальзывают намеки на психическое расстройство, – единственный, кто вызывает эмоциональный отклик. Между героями Бонеты и Даддарио нет вообще никакого напряжения, хотя и играют они вроде как без памяти влюблённых друг в друга людей. Будь все иначе, может, и периодическую глупость их диалогов можно было бы проигнорировать, но в действительности на очередном мелодраматическом клише остается только закатывать глаза в силу неправдоподобной игры актеров.

Зато в фильме есть два восхитительных второстепенных персонажа: молчаливый друг Бена Мукул и вышеупомянутый наемный убийца Уэйн. Мукул немного гедонист, немного психотерапевт Бена, немного философ, который даже Библию трактует по-своему – как величайшую историю любви (нет, не Бога к людям, а Адама и Евы). Уэйн же просто рушит все представления о маскулинности: вряд ли есть более брутальное занятие, чем его профессия, при этом он нежно любит свою жену, не боится показывать свою чувствительность и со слезами на глазах смотрит старые мелодрамы. В обоих обаяния больше, чем в Бонете и Даддарио вместе взятых, и оттого очень печально, что оба получили так мало экранного времени.

Страсть, любовь и стволы

Где-то на задворках фильма остается попытка режиссера Коллина Шиффли признаться в своей любви к кино. В уста Бена он вкладывает мысль о том, что жизнь каждого отдельно взятого человека можно воспринимать как киноленту, но некоторые ее режиссируют, а некоторые остаются в роли покорного зрителя. Историю своего главного героя Шиффли эпизодически показывает в форме анимации в духе комиксов, и на фоне многочисленных клише эта задумка немного реабилитирует фильм, привнося в него толику оригинальности.

Тарантино, конечно, призывает не копировать, а сразу воровать у других, но так можно и до выработки собственного стиля никогда не добраться. По сути, Шиффли не сделал ничего нового: шекспировских «Ромео и Джульетту» экранизировали бессчетное количество раз, причем в современность тоже уже переносили («Ромео+Джульетта»). Финальная сцена с перестрелкой в церкви накануне свадьбы – кульминация всего фильма – и та взята из «Убить Билла». В сущности, нет ничего ужасного в подобном копипасте, а цитирование давно стало одним из основных инструментов современного кинематографа, но возникает вопрос: как долго эти бесконечные повторы еще будут вызывать зрительский интерес? «Страсть, любовь и стволы» – кино незамысловатое и подойдет для просмотра, только если есть желание проверить свою насмотренность, угадывая следующие действия или реплики, а примитивные финалы в духе «все умерли» или «и жили они долго и счастливо» по-прежнему кажутся романтичными, а не заношенными до дыр.