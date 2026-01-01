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О персоне
Фильмография
Мишель Нолден
Michelle Nolden
Киноафиша
Персоны
Мишель Нолден
Мишель Нолден
Michelle Nolden
Дата рождения
17 марта 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.1
Форс-мажоры
(2011)
7.7
Зов крови
(2010)
7.7
Горячая точка
(2008)
Фильмография Мишель Нолден
5.3
Адский отель
ужасы, мини-сериал
2025, Канада
5.1
Страсть, любовь и стволы
Die in a Gunfight
мелодрама, боевик, драма
2021, США
Рецензия
7.5
Хадсон и Рекс
драма, боевик, криминал
2019, Канада
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Телекинез
Carrie
драма, ужасы
2013, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Лимб
Haunter
ужасы, триллер, детектив
2013, Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
В надежде на спасение
драма, фэнтези
2012, Канада
8.1
Форс-мажоры
драма
2011, США
7.5
Никита
драма, боевик, криминал
2010, США
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