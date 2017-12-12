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Санта-Клаус готовится к рождеству, читает письма детей и придумывает, как еще припрячь эльфов. После праздника он мечтает отметить юбилей с супругой Вандой. Но переработавшие эльфы заболевают, и единственный выход – отправиться к людям и найти лекарство для 92 000 маленьких помощников Санты. Подготовив сани и оленей, Санта-Клаус мчится в Австралию на поиски чудо-юдо фрукта - сливы какаду, но сбивается с маршрута и оказывается в Париже. Не зная, как общаться с людьми, ведь он их видел…