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Санта и компания Санта и компания
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Santa & Cie Санта и компания 2017 / Франция
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Санта и компания»

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Санта-Клаус готовится к рождеству, читает письма детей и придумывает, как еще припрячь эльфов. После праздника он мечтает отметить юбилей с супругой Вандой. Но переработавшие эльфы заболевают, и единственный выход – отправиться к людям и найти лекарство для 92 000 маленьких помощников Санты. Подготовив сани и оленей, Санта-Клаус мчится в Австралию на поиски чудо-юдо фрукта - сливы какаду, но сбивается с маршрута и оказывается в Париже. Не зная, как общаться с людьми, ведь он их видел…

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Ирина Озерская 12 декабря 2017, 00:32
Оценка
Была на пресс -показе комедии «Санта и компания» Милая рождественская сказка – то ,что нужно смотреть вместе с детьми на зимних каникулах. Говорящие олени, летающие сани, эльфы – божьи коровки, самоприлетающие письма Санта Клаусу, Одри Тоту в роли миссис Клаус…Да! В этой картине Санта женат и особо с Вандой ( так зовут Сантину жену ) не церемонится. Детям обязательно понравится великолепный северный, волшебный рождественский мир, все детали которого удивительно продуманы, вплоть до сверкающего как новогодняя гирлянда, сноуборда на котором Санта спускался из своего домика в горах на фабрику игрушек. А эльфы, которые собирают, испытывают и упаковывают рождественские подарки….Собственно, вокруг внезапно заболевших эльфов и закрутился сюжет фильма. В один миг все 92 000 помощника Дедушки Мороза (назовем его по-нашему) сражены неведомым недугом! Что не удивительно: оказывается у них всех - единый организм. Заболел один - заболели все. Про эльфов было интересно еще что-либо узнать: почему, например, они все на одно лицо; обладают коллективным разумом, но при этом разнополые…Но, к счастливо вылечившимся помощникам мы возвращаемся буквально на минутку в самом конце картины. Основной же акцент сделан на земные приключения Санты. А ему ничего не оставалось, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, дабы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Ведь, что за Рождество без подарков! Но… земной мир далек от сказочного: здесь нужны деньги и документы, а любой аптекарь подозрительно отнесется к клиенту, заказывающему 92 000 упаковок витамина с, в общем, есть масса поводов запрятать Санту за решетку… Да и сам главный волшебник, любимец детворы, как это часто бывает (вспомним того же Карлсона) оказывается не таким уж добродушным: он эгоистичен, ему важно решить лишь свои проблемы ,он никого не хочет слушать и понимать…У главных детских кумиров и воспитателей обычно нет своих детей, а потому Санта слабо себе представляет какие же они на самом деле, почему они капризничают и задают столько вопросов…Впрочем, только благодаря детям в Санту вновь поверили и некоторые взрослые… Но, не буду пересказывать его смешные и поучительные приключения в Париже, а именно туда попал месье Клаус вместо Австралии, когда его сани сбились с курса. Детям - зрителям будет весело и волшебно! Взрослые тоже могут продумать о том, почему же мы все время ждем чуда, а когда волшебство случается, мы его не хотим замечать??? Режиссером фильма «Санта и компания» стал алжирец Ален Шаба, снявший картину «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», а также сыгравший в блокбастере Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Он сам же и сыграл главную роль в своем рождественском фильме, а кроме Шабы в картине можно увидеть по-прежнему очаровательную, хотя немного постаревшую Одри Тоту («Амели»), в роли миссис Клаус.
Не забыли создатели картины и о толерантности: главный земной герой-француз, но его красавица жена - алжирка с толпой родственников, требующих общения… Фильм, возможно, не шедевр, но сделан он с душой, профессионально и качественно, а ,главное, создает то неуловимое рождественское настроение, без которого ни один праздник не станет настоящим ПРАЗДНИКОМ.
12 декабря 2017, 00:32 Ответить
Валентин 13 декабря 2017, 13:36
Заморский Дед Мороз 🎅 в зелёном и... две трети фильма сна зрителя под мысленной ёлочкой🎄
Санта и компания
Новый год, одна из богатых тем на фильмы, сколько уже снято про самых разных Санта Клаусов и Дедов Морозов, особенно комедий прорва мало два :) И вот попытка номер миллион с чем-то от Алена Шаба, да с собою же в главной роли. Постер нам прочит что-то новенькое, Санта в зелёном, необычно, охо-хо ;)
Завязка тоже хорошая: седовласый мужчина за рулем саней попадает в обычный Париж, где наши обычные будние: всем по фигу, все живут своими проблемами, спешат, бегут и не особо верят в Дедушку. Даже узнаем новые подробности про эльфов, с чего это они такие трудолюбивые и как успевают делать все подарки… Звучит всё хорошо, но… увы, но закралось в этот фильм и заключается в том, что Санта и компания скучный фильм, ему категорически не хватает темпа, накала, плотности, так любимого нами французского безумия (кое было в Астериксе и Обеликсе, Безумной свадьбе и тд). Да, шутки есть, но их таааааак мало, что две трети фильма можно спокойно проспать, а шутки то смешные, что ещё больше расстраивает.
Хотя возможен вариант, что во всем виноват дубляж. Такое то бывало, видели много раз, дубляжисты загубливали шутки, остроты, не точно переводили, слишком вольно или чрезмерно литературно и сглажено в угоду цензорам. Да и в самом деле видно и тут, что с озвучкой что-то не то, какие маленькие странности как минимум есть. Ну и по итогу, кто виноват, пока не ясно, а что делать? Думаю точно надо сходить на оригинал с субтитрами, чтобы раскрыть эту рождественскую тайну, кто же накосячил с фильмом, Гринч Шаба или группа Гринчей переводчиков :))
А вот ещё одно но вылезает: ради Санты и компании, ох сомневаюсь я, что простые зрители пойдут искать показы, да и в принципе смотреть в оригинале, ведь это всего лишь предновогодняя комедия, не шедевр, не что-то ажиотажное или ожидаемое всем чесным народом. По всем остальным параметрам фильм хорош, как и все последние французские комедии, снят добротно, картинка радует глаз, милая графика, вообщем технически фильм на очень хорошо. Пробовать смотреть как есть или искать оригинальную озвучку можно с 14 декабря.
P.S. а ведь могло выйти отличное кино: с милым безумием, бесшабашностью, шуткам, в основе казалось бы заурядном, но не совсем, сюжете… надо посмотреть оригинал и все встанет на свои места
Моя оценка: 6 из 10
13 декабря 2017, 13:36 Ответить
kevin1985 13 декабря 2017, 20:49
Оценка
Я посетил пресс-показ фильма «Санта и компания, который 11 декабря проводил Федеральный портал «Киноафиша.инфо».

Итак, в канун Нового года на киноэкраны выходит очередная рождественская комедия. Пожалуй, каждый год зрители киноманы ждут чего-нибудь новенького на сказочно-елочную тему. В этот раз лента не голливудская, и даже не отечественная, а французская. Европейское кино – это всегда как минимум любопытно. Чаще всего он сулит не столь шаблонный подход, как в американских фильмах. Над фильмом «Санта и компания» работал режиссер Ален Шаба, он же и играет главную роль Санты.

Синопсис немного грустный - Санта накануне Рождества отправляется в Париж за лекарством для заболевших эльфов, чтобы спасти праздник, но сталкивается с равнодушием - никто не узнает в нем любимого всеми доброго волшебника. Не говоря уже о том, что он не знает, что такое – платить в аптеке за нужное лекарство и о том, что он вообще-то не слишком знает и любит тех, для кого старается – детей.

Сюжет о Санте, спасающем Рождество, далеко не нов, но ситуацию спасают сразу несколько обстоятельств. Во-первых, декорации самого романтичного города в мире, украшенного к Рождеству. Атмосфера настоящей зимней сказки чувствуется – а именно этого мы ждем накануне Нового года. Во-вторых, знаменитый французский юмор – никакой пошлости и избитых шуток, все действительно смешно и понятно для всех возрастов, так что фильм можно смело рекомендовать для семейного просмотра. В третьих, одну из ролей сыграла Одри Тоту – любопытно посмотреть на нее в роли мудрой жены волшебника. В общем-то и игра остальных актеров отторжения не вызывает.

Из минусов – некоторое преувеличение, гиперболизация, присущая большинству европейских комедий. В целом, после просмотра остается ощущение, что фильм снят не в 2017 году, а эдак 10 лет назад. Видимо, дело в спецэффектах и тех художественных приемах, которые редко увидишь в голливудских лентах. Ну и конечно не обошлось без «кивка» в сторону ЛГБТ-сообщества – в финале парочка бравых полицейских дают понять, что встретят праздник вместе. Так что придется объяснять этот момент ребенку – эпизод хоть и секундный, но яркий, но что уж там – смешной, да и жизненный, надо сказать.

Фильм «Санта и компания» смотрите в кинотеатрах страны с 14 декабря. За приглашение спасибо Федеральному порталу «Киноафиша.инфо».
13 декабря 2017, 20:49 Ответить
Павел Силантьев 13 декабря 2017, 21:14
Оценка
+++
13 декабря 2017, 21:14 Ответить
Полина Князева 15 декабря 2017, 22:47
Святой Николай для постиндустриальных детишек
Я посетила пресс-показ фильма "Санта и компания"
И получила, между прочим, большое удовольствие.
Красивый, и, я бы даже сказала, стильный, фильм с не слишком закрученным, но и точно не банальным сюжетом - Санта-Клаус, похожий на неловкого пожилого управленца, который сам не знает чего хочет, но при этом мучается от нежелания что либо менять в своей жизни, из-за внезапной эпидемии лишается всех 92 тысяч своих помощников, без которых его волшебная фабрика (волшебная во всех смыслах - виды этого настоящего сказочного завода по производству игрушек заворожат и детей, и взрослых) перестает функционировать. С подачи своей невероятно красивой жены в исполнении великолепной Тоту он отправляется на Землю в поисках витамина C и волей судьбы оказывается, конечно, в Париже (фильм-то французский!), где его ждет разрыв шаблона, разочарование, а потом - возрождение веры в пропащее, казалось бы, человечество, невероятные приключения и верные друзья. Волшебство, чудеса сталкиваются с суровой реальностью. Всё нужно покупать за деньги. Олени гадят на крыше. Родственники ведут себя эгоистично. Дети капризничают, да и снега что-то нет. Санта и сам похож на ребенка - он привык, что все на свете приходит по мановению волшебной палочки. Он, хоть и показалася зрителю вначале типичным скучным недалеким начальником, на самом деле далек от капиталистических отношений - он не знает что такое купить или продать, он лишь дарит. Но есть у него эта типичная черта - он думает, что ему все должны. Однако фильм, конечно, не про это.
Он во многом про то, что никогда нельзя опускать руки и бросать свои мечты. Почему? Потому что тогда произойдет то же, что случится, если Санта Клаус бросит дарить подарки - все станет мрачным и серым, и больше не будет никакого праздника, а будет только холодная беспросветная зима. Взрослые всего боятся - и приучают к этому всех вокруг. А ведь им больше, чем остальным, нужны чудеса! Такова наша жизнь, наверное - мы рабы того, что нужно сейчас, отказывающиеся от того, что нужно всегда - мечты, отдыха, да чего угодно - а Санта-Клаус пусть и в зеленом (и отлично, что в зеленом! Отличная шпилька в сторону небезызвестного образа из рекламы) костюме даёт детям и взрослым возможность поверить, что все на самом деле очень просто, хоть это и злит всех вокруг. Меня главный герой тоже ужасно злил временами, кстати.
И еще фильм про то, конечно, как недооценен вклад женщин. Режиссер и сценарист в очередной раз доказали, что и Рождество, и любой будний день без них развалится. А еще он хорош, потому что, ура-ура, не содержит в себе тупых шуток. К сожалению, не обошлось без сюжетных дыр. Об озвучке уже всё сказали - она безбожно портит картину.
​​​​​​​Но улыбнется ли зритель? Да, улыбнется. И, возможно, повнимательнее будет смотреть на странных дедушек на улице.
​​​​​​​Моя оценка - 7,5 оленей из 10.
15 декабря 2017, 22:47 Ответить
Вероника Морозова 16 декабря 2017, 22:37
Оценка
Я посетила пресс-показ фильма "Санта и компания". В центре сюжета - обычная семья со своими проблемами,более менее счастливая. В нее попадает Санта Клаус, раскрывая для себя мир странных людей, где "деньги решают все".
Внутренний мир героев раскрыт не до конца, по-моему мнению. Каждый персонаж ленты плосок и эгоистичен. Тяжелая жизнь и вечная нехватка денег, терки с родственниками, тяжелые воспоминаниями о смерти родителей персонажа, суровая обыденность. Раскрытие возможно через поступки и слова, а не через обрывочные эмоциональные фразы. Мотивация героев логична. Актеры играют на высшем уровне, атмосфера праздника также чувствуется, благодаря декору.
Почему герой в зеленом костюме, если должен быть в красном? Зачем акцентировать определенную национальность,если в этом не требуется нужды?
По-настоящему, семейный фильм. Дух доброты и единения с близкими. Тема преданности и борьбы за счастье в семье - главное дело жизни!!
Можно сходить разок с ребенком ,но не более..
16 декабря 2017, 22:37 Ответить
Татьяна Ершова 17 декабря 2017, 22:24
в ответ на сообщение Полина Князева от 15 декабря 2017, 22:47
Про фильм не знаю - не смотрела. Но после такой рецензии хочется посмотреть. Спасибо за легкое и ироничное перо.
17 декабря 2017, 22:24 Ответить
pineapple67 18 декабря 2017, 08:55
Оценка
Никогда не писала негативных отзывов, но здесь не удержалась:)) Оба ребенка на 15 минуте перестали проявлять интерес к фильму. Фильм скучный. Бездарная игра актеров, даже Одри тоту. Начало, минут 10, освежают кое-какие спецэффекты. Дальше-ужас.. Бесконечные бессмысленные и нудные диалоги, без намека на сказку. Игра актеров непрофессиональна и скучна. Слив воды, чтобы протянуть заявленное время. Не досмотрели-ушли.. Прокатчики проталкивают этот бред чтобы денег Санта Клаус им под ёлочку деньги принёс! Полный бред а не фильм!
18 декабря 2017, 08:55 Ответить
Мария Петухова 18 декабря 2017, 21:55
в ответ на сообщение Татьяна Ершова от 17 декабря 2017, 22:24
Отличная рецензия! Захотелось посмотреть фильм :)
18 декабря 2017, 21:55 Ответить
Lesly Greenlieff 23 декабря 2017, 12:29
в ответ на сообщение Полина Князева от 15 декабря 2017, 22:47
Ахаха! Только из-за этой рецензии пойду смотреть)))
23 декабря 2017, 12:29 Ответить
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