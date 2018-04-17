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Невидимка. Trailer
Невидимка. Trailer
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Дата публикации: 17 апреля 2018
Невидимка
– «Девушка в темноте», как называют слепую Софию, становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы.
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