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Невидимка - trailer
Киноафиша Трейлеры Невидимка. Trailer

Невидимка. Trailer

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Дата публикации: 17 апреля 2018
Невидимка – «Девушка в темноте», как называют слепую Софию, становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы.
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6.0 Невидимка
Невидимка триллер, 2017, США
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