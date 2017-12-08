Гупёшка
– Однажды Тамара вышла выбросить мусор и встретила у подъезда Пашу – с бутылкой вина и желанием поговорить. Напросившись в гости, мужчина попадает в квартиру новой знакомой, а она рассказывает ему, как сильно любит мужа Лёнечку, который вывез её, «бракованную», из деревни, посадил дома за швейную машинку и назвал «гупёшкой» - в честь аквариумной рыбки, покорной, молчаливой, невольно преданной хозяину.
черно белый фильм... типичное начало сюжета для арт хауса - сумбурно и не понятно. Непонятные диалоги, нелепые персонажи, глупость ситуации, иногда улыбает действо, но в целом - скукотища.
И тут из шкафа выпадает ещё один персонаж... и понеслось!
Начинаю понимать суть происходящего, но не совсем до конца.
Коротенечко: дама знакомится с бичом у помойки и приглашает его в хату, там пытается его соблазнить, параллельно изображает из себя жертву тирана мужа и невинную простоту, почти успешно... и тут из шкафа появляется муж главной героини - шизофреник, обвиняет её в измене и пытается выгнать её из дома. Ситуация, вроде понятная, но что-то не клеится в голове. И только в конце фильма, я понимаю сюжет, буквально последние минуты фильма объясняют мне всё происходящее - На экране женщина наводит порядок дома и её движения и мимика говорят обо всем.
Спросите: А где же извращенский порно детектив?!
Я отвечу - порно это весь сюжет, но не в плане качества, а в плане действа. Порно это не обязательно соитие с демонстрацией половых органов, но и сексуальная игра, лишенная романтики, жестокая и беспощадная, с насилием над личностью, что и происходит на экране. Нам показываю сабмиссива, которая является латентной садисткой и пси садиста, который получает удовольствие, унижаясь. И эти два "извращенца" получают удовольствия от того, что издеваются над невинной жертвой, которую втянули в свои БДСМные игрища. А детектив состоит в том, что до последнего не ясно, что же происходит и только выстроив все факты, получаешь шокирующее открытие сюжета.
Вот так я увидел фильм, хотя, многие не согласятся со мной и это их право. Сходите и посмотрите фильм, что бы увидеть что-то свое.
Мне картина понравилась - хороший арт хаус! Рекомендую.
Актеры режиссер выжали максимум из этого материала, за что им уважение и признательность, но если бы меня спросили: нужно ли смотреть этот фильм, я бы ответил – нет, в этом нет никакой необходимости.
Авторизация по e-mail