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Евгений Баранов – Фильмы

Евгений Баранов – Личная жизнь

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер-постановщик Евгений Павлович Баранов родился 3 сентября 1957 года в поселке Юдино, Кировского района города Казани.

В 1987 году Евгений закончил Ленинградский государственный Институт театра, музыки и кинематографии. Учился на курсе Игоря Владимирова. С 1978 года по 1996 годы работал в театре имени Ленсовета. С 1995 по 2001 год работал в театре комедии имени Н. П. Акимова. С 2001 года присоединился к труппе Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. В молодом театре артист смог проявить себя в драматическом амплуа, до этого Баранову доставались лишь комедийные типажи.

Евгений Баранов создал запоминающиеся театральные образы. Самые известные роли: «Клавир для начинающих карьеру» (Сергей Петрович Клаверов), «Влюбленные» (Фабрицио), «Трудные люди» (Лейзер), «Гупешка» (Паша), «Счастливчик» (Жених), «Пучина» (Кисельников), «Детектор лжи» (Борис Семенович Бызов), «Сенная лихорадка» (Ричард Грэхем), «Красавец-мужчина» (Наум Федотыч Лотохин), «Малые супруженские преступления» (Жиль), «Грабёж» (Дядюшка).

В театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова поставил четыре спектакля: «Нахлебник», «Сны в летнюю ночь», «Грабеж», «Паола и Львы».

В 1999 году Евгений Баранов стал заслуженным артистом России.



Евгений Баранов – Фильмы

В отличие от театра, где Баранов играл как второстепенные, так и главные роли, в кино его приглашали зачастую на проходные роли. Евгений Баранов дебютировал в кино в 1978 году, снявшись в картине «Полковник Шабер», экранизации французской повести Оноре де Бальзака. Баранов сыграл рассыльного Симонена.

Известность пришла к артисту после того, как он сыграл Куку в популярном российском сериале «Агент национальной безопасности».

В 1980 году Баранов появился в картине «Мой папа – идеалист» Владимира Бортко. В этом году также снялся в ленте «Тростинка на ветру» режиссера Виктора Аристова, снятой по мотивам одноименной повести Георгия Маркова. В главных ролях снялись Александр Пороховщиков и Ольга Мелихова.

В 1986 году Евгений Баранов сыграл в картине «Левша» о тульском мастере-оружейнике и его мятущейся душе (по мотивам повести Николая Лескова). Режиссер картины – Сергей Овчаров. В ленте снялись Леонид Куравлев, Юрий Яковлев, Сергей Паршин, Александр Суснин.

В 1996 году Евгений Баранов сыграл роль в комедии «Операция «С Новым годом!» режиссера Александра Рогожкина. По сюжету в канун Нового года в петербургскую больницу попадают милиционер, киллер, поругавшиеся супруги, новый русский, генерал и автор эротических романов. Главные роли в ленте сыграли Алексей Булдаков, Сергей Маковецкий и Леонид Ярмольник.

В 2008 году Баранов сыграл второстепенную роль в картине «Опасная комбинация» режиссера Арменака Назикяна. По сюжету бизнесмен просит полковника милиции Егорова помочь ему вывезти радиоактивные отходы из Англии и захоронить их на территории России.

В 2008 году Евгений Баранов сыграл конторщика Епиходова в экранизации пьесы Антона Павловича Чехова «Вишневый сад» режиссера Сергея Овчарова.

В 2017 году сыграл одну из главных ролей в драме Влада Фурмана «Гупёшка», поставленной также в театре «Русская антреприза» (автор пьесы – Василий Сигарев). Партнерами по фильму стали Неля Попова и Михаил Разумовский.



Евгений Баранов – Личная жизнь

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