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Неля Попова – Фильмы

Неля Попова – Личная жизнь



Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Неля Анатольевна Попова родилась 31 августа 1964 года в Днепродзержинске, Украинская ССР.

В 1988 году Неля Попова окончила Российский государственный институт сценических искусств (ЛГИТМиК), курс Ларисы Малеванной. В 1988—1991 гг. работала актрисой в Театре-студии Ларисы Малеванной, в создании которого принимала участие.

С 1991 по 1992 годы Неля Попова была участницей труппы Театра реального искусства Эрика Горошевского.

В 1992 году актриса поступила в труппу Театра им. В. Ф. Комиссаржевской. С 1995 года стала ведущей артисткой Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

Неля Попова воплотила на театральной сцене множество образов: Нина Заречная из «Чайки» Чехова (постановщик Сандро Товстоногов), Фантина и Козетта из «Отверженных» Виктора Гюго (режиссер Влад Фурман), Аннинька («Господа Головлёвы», постановка Влада Фурмана), Серафима Корзухина («Рыцарь Серафимы» по повести Михаила Булкакова «Бег», режиссер Юрий Цуркану), Любовь Андреевна Раневская («Вишневый сад», постановщик Юрий Цуркану).

В 2011 году Неля Попова стала лауреатом Российской Национальной актёрской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» в номинации «За блистательное исполнение ролей на театральной сцене».



Неля Попова – Фильмы

Неля Попова дебютировала в кино в 1985 году. Актриса исполнила роль Насти в военной драме Александра Рогожкина «Ради нескольких строчек». В 1990 году сыграла в известной комедии Виктора Титова «Анекдоты». В постперестроечной ленте Попова появилась в образе учительницы.

В 1993 году Неля Попова снялась в фантастическом фильме-спектакле «Заповедник гоблинов» в роли историка Кэрол Хэмптон.

Актриса редко светилась в кинолентах, отдавая предпочтение театральной сцене. Тем не менее, Неля Попова не раз появлялась в сериалах криминальной направленности. В сериале «Агент национальной безопасности-2» Попова сыграла Марину Кострову. В «Агенте национальной безопасности – 4» - Лену Покровскую. В сериале «По имени Барон» выступила в роли Анжелы. Образ Светланы появился в сериале «Улицы разбитых фонарей-4», в сериале «Литейный, 4» Неля Попова сыграла Ксению.

Неля Попова известна сотрудничеством с режиссером Владом Фурманом, который также является ее мужем. В 2013 году актриса сыграла в трюковом молодежном проекте своего мужа «На крыльях».

Неля Попова сыграла во многих ТВ-сериалах. Лучшие проекты с ее участием: «Куприн. Яма», «Личные обстоятельства», «Пять минут тишины», «Куприн. Впотьмах», «Тайны следствия». В новелле «Яма» актриса настолько убедительно сыграла стерву-экономку Эмму Эдуардовну, что вызвала гнев телезрителей.

В 2017 году Неля Попова сыграла главную роль в фильме «Гупешка» Влада Фурмана. Картину сняли по одноименной пьесе Василия Сигарева. По сюжету женщина Тамара (Неля Попова) выходит во двор выбросить мусор и встречает у подъезда Пашу (Евгений Баранов) с бутылкой вина. Паша напрашивается в гости – и Тамара рассказывает новому знакомому о своей жизни «гупёшки» – молчаливой и забитой жены, которую привезли в город из деревни. «Гупёшка» принесла актрисе награду за лучшую женскую роль на V национальном кинофестивале дебютов «Движение» в Омске (2017). Критики пророчат актрисе дальнейший успех в кино.



Неля Попова – Личная жизнь

Неля Попова замужем за режиссером Владиславом Фурманом (псевдоним Влад Фурман). В 1997 году родился сын Алексей. Алексей – студент Санкт-Петербургской театральной академии.