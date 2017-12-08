Наша рецензия

У нее большие выпученные глаза, смотрящие робко и откуда-то снизу. Над лбом путаются пушистые волосы, сдерживаемые от неряшливого хаоса плоским пластмассовым ободком. На футболке бледнеет невыстиранное пятно и небольшая дырочка, без капли стыдливости демонстрирующая запущенность своей хозяйки. В этот день она суетится больше обычного, к ней пришел неожиданный гость - мужчина. Несмотря на то, что у нее есть муж, она пытается организовать вино при свечах и непринужденную беседу, однако…