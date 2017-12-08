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Гупёшка Гупёшка
Киноафиша Фильмы Гупёшка Отзывы о фильме «Гупёшка»
Гупёшка 2017 / Россия
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Гупёшка»

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Наша рецензия

У нее большие выпученные глаза, смотрящие робко и откуда-то снизу. Над лбом путаются пушистые волосы, сдерживаемые от неряшливого хаоса плоским пластмассовым ободком. На футболке бледнеет невыстиранное пятно и небольшая дырочка, без капли стыдливости демонстрирующая запущенность своей хозяйки. В этот день она суетится больше обычного, к ней пришел неожиданный гость - мужчина. Несмотря на то, что у нее есть муж, она пытается организовать вино при свечах и непринужденную беседу, однако…

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Денис Езерский 8 декабря 2017, 08:54
Оценка
извращенский порно детектив!
черно белый фильм... типичное начало сюжета для арт хауса - сумбурно и не понятно. Непонятные диалоги, нелепые персонажи, глупость ситуации, иногда улыбает действо, но в целом - скукотища.
И тут из шкафа выпадает ещё один персонаж... и понеслось!
Начинаю понимать суть происходящего, но не совсем до конца.
Коротенечко: дама знакомится с бичом у помойки и приглашает его в хату, там пытается его соблазнить, параллельно изображает из себя жертву тирана мужа и невинную простоту, почти успешно... и тут из шкафа появляется муж главной героини - шизофреник, обвиняет её в измене и пытается выгнать её из дома. Ситуация, вроде понятная, но что-то не клеится в голове. И только в конце фильма, я понимаю сюжет, буквально последние минуты фильма объясняют мне всё происходящее - На экране женщина наводит порядок дома и её движения и мимика говорят обо всем.
Спросите: А где же извращенский порно детектив?!
Я отвечу - порно это весь сюжет, но не в плане качества, а в плане действа. Порно это не обязательно соитие с демонстрацией половых органов, но и сексуальная игра, лишенная романтики, жестокая и беспощадная, с насилием над личностью, что и происходит на экране. Нам показываю сабмиссива, которая является латентной садисткой и пси садиста, который получает удовольствие, унижаясь. И эти два "извращенца" получают удовольствия от того, что издеваются над невинной жертвой, которую втянули в свои БДСМные игрища. А детектив состоит в том, что до последнего не ясно, что же происходит и только выстроив все факты, получаешь шокирующее открытие сюжета.

Вот так я увидел фильм, хотя, многие не согласятся со мной и это их право. Сходите и посмотрите фильм, что бы увидеть что-то свое.
Мне картина понравилась - хороший арт хаус! Рекомендую.
8 декабря 2017, 08:54 Ответить
Sergey Knyazev 8 января 2018, 15:13
Спектакль «Гупешка», поставленный Владом Фурманом, вот уже несколько лет идет в петербургском театре «Антреприза имени Андрея Миронова». Фильм представляет собою попытку перенести на пленку спектакль – с теми же актерами (Неля Попова, Михаил Разумовский, Евгений Баранов). Режиссер не из последних Актеры прекрасные, Неля Попова так и вовсе отхватила приз за главную женскую роль фестиваля кинодебютов «Движение», но фильм смотреть не очень комфортно из драматургической предсказуемости пьесы Василия Сигарева. Персонажей очень легко определить двумя-тремя фразами: простодушный добрый работяга, интеллигент домашний тиран с претензиями, забитая деревенская баба, актеры пытаются играть неоднозначность персонажей («плохой – ищи где он хороший», «хороший – ищи где он плохой»), но материал это не очень позволяет. Отдельные моменты отдают решительным неправдоподобием и литературностью: героиня никогда в жизни не видела штопор. Да, драматург говорит, что он и вправду видел такую женщину, но от этого деталь не становится более подлинной: есть многое на свете, что и не снилось литераторам, но это совершенно не означает, что в тексте, на сцене, на экране это будет выглядеть органично. Жизненная правда совершенно не означает художественного правдоподобия.
Актеры режиссер выжали максимум из этого материала, за что им уважение и признательность, но если бы меня спросили: нужно ли смотреть этот фильм, я бы ответил – нет, в этом нет никакой необходимости.
8 января 2018, 15:13 Ответить
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