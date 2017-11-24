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Михаил Разумовский — фильмы

Михаил Разумовский — личная жизнь

Михаил Разумовский родился 2 декабря 1961 года в Ленинграде. Будучи ребенком ни о какой театральной карьере мальчик и не мечтал. Все детство Миша провел в лагере «Юные паруса» от кораблестроительного института — это время он считал самым ценным и плодотворным.

Первые разговоры о театре пошли в 13 лет, когда Михаил услышал о наборе подростков на съемки в фильме «Открытая книга». Будущий актер прошел все три этапа с пантомимой, рассказами и танцами, но на роль утвержден не был. Правда вся комиссия признала талант Михаила и в один голос рекомендовала поступить в театральный институт.

Артист решил все иначе — для начала получить обычную, хорошую профессию. В 1977 году Михаил поступил в Кораблестроительный институт. Но уже в 1983, будущий актер ходит на работу и параллельно учится в театральной студии при Ленинградском государственном университете.

После окончания Кораблестроительного института по договору Михаил еще три года не мог никуда поступать и был обязан отработать на предприятии от института. По этой причине он не смог поступить ни в один из самых известных театральных Вузов и поступил туда, куда взяли — в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс к И. П. Владимирову. Актер отмечал, что вместе с ним учились Сергей Селин, Ирина Ракшина, Юрий Гальцев и другие именитые артисты.

Первые шаги на профессиональной сцене Михаил сделал в 1986 году, после окончания ЛГИТМиК, когда уехал в Мурманск — в Мурманском драматическом областном театре. В 1989 году актер возвращается в Ленинград и подается в приют комедианта: играет в спектаклях «Ёлка у Ивановых», «Любовью не шутят», «Москва-Петушки». Затем актер перебирается в театр «Суббота», где продолжает сценическую деятельность.

С 1993 года по приглашению Геннадия Тростянецкого Разумовский играет в «Театре на Литейном». Здесь Михаил участвует в таких спектаклях, как «Король Лир», «Три сестры», «Арфа приветствия», «Городской романс» и других.

В 2004 году Разумовский переходит в театр комедии, а также продолжает сотрудничество с «Белым театром», Молодежным театром и «Русской антрепризой имени Андрея Миронова».



Михаил Разумовский — Фильмы

В кино Михаил стал играть с 1978 года. Первые роли были настолько незначительны, что имя Разумовского даже не ставили в титры. До начала «нулевых» актера почти не было видно на экране. Сам Михаил говорил, что была большая загруженность в театре, поэтому о кино он даже не думал.

С 2001 года Разумовский нимается в ряде нашумевших сериалов, таких, как «Улицы разбитых фонарей-3», «Агентство НЛС» и других. Но визитной карточкой Михаила становится роль следователя Александра Зверева из сериала «Бандитский Петербург».

С 2004 по 2011 год Михаил снялся более чем в двадцати сериалах и фильмах разных жанров и стилистики: «Банкирши», «На вираже», «Черный снег», «Пером и шпагой» и других.



Михаил Разумовский — личная жизнь

Михаил состоит в браке, его избранницу зовут Тамара. В союзе есть сын от первого брака жены — Владимир, и Петр, который появился на свет в семействе Разумовских. Оба сына решили пойти своей дорогой и не стали связывать жизнь с театром, чему сам Михаил Витальевич очень рад.