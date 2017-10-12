«Гупёшка»: Рецензия Киноафиши

Святая или дура?

У нее большие выпученные глаза, смотрящие робко и откуда-то снизу. Над лбом путаются пушистые волосы, сдерживаемые от неряшливого хаоса плоским пластмассовым ободком. На футболке бледнеет невыстиранное пятно и небольшая дырочка, без капли стыдливости демонстрирующая запущенность своей хозяйки. В этот день она суетится больше обычного, к ней пришел неожиданный гость - мужчина. Несмотря на то, что у нее есть муж, она пытается организовать вино при свечах и непринужденную беседу, однако получается вода при свете фонаря и жалкие душевные излияния. Героиня рассказывает, что муж прозвал ее Гупешкой, в честь неприхотливой рыбки Гуппи, которая может выжить даже в канализации…

​Кадр из фильма «Гупешка»

С первых же кадров черно-белая «Гупешка» Влада Фурмана выдает свою истинную театральную природу. Это экранизация одноименной постановки режиссера по пьесе Василия Сигарева. Как это часто бывает, фильм передает неожиданные для кино диалоги и характер некоторых сцен, по привычке подсвечивая детали, невидимые из театрально зала, но очевидные на экране. Это придает картине легкого авторского шарма и тайны сюра, налет которого приобрела лента из-за странного общения и поведения персонажей, то повторяющих реплики друг друга, то свои коронные фразы из серии «Я бракованная, вот мне все попадается бракованное». Снятая на фотоаппарат, скромный бюджет и чистую инициативу, работа получилась довольно цельной и эмоциональной, пробуждая разный спектр эмоций - от раздражения до восхищения.

​Кадр из фильма «Гупешка»

Очевидная трагикомедия получилась зрелищем некомфортным - культивирующим жалость, презрение, сочувствие, понимание, а еще приступы клаустрофобии и отчаяния. Перед нами - ужаснейшая картина разложившейся женской личности, посвятившей всю себя служению мужу - организации его скромного быта и естественных потребностей. Взявшись терпеть все и даже получать от этого удовольствие, героиня готова смаковать хлеб вместо конфет, пить воду вместо чая и мерить мир, чувства и саму себя словами мужа. Нелюбимая, недостойная, некрасивая она принимает дно как данность и готова целовать сапог, под подошвой которого оказалась. Она легко научилась мечтать, представляя одни вещи вместо других, так что от малого к большому ее мир зарос махровыми иллюзиями, разрушить которые вряд ли возможно. И кажется она не то блаженной, не то великомученицей, самоотверженно возлагающей бессмысленные жертвы на алтарь неблагодарному богу. Так что все время в воздухе висит вопрос: она святая или дура?

​Кадр из фильма «Гупешка»

На этом месте зрители моисеевой рукой делятся на тех, кто испытывает к ней сострадание и восхищение чистотой души, и тех, кого она искренне бесит. Тут же возникает вопрос об актуальности, ведь в эпоху процветания идей женской самодостаточности и вообще приоритета личных ценностей, идея кажется устаревшей. Так же как и советский сервант, пошлый лакированный «шифоньер» и просевший диван в квартирке героев, физически и ментально застрявших во временах Советского Союза. Локация подчеркивает и изолированность всего действа, закипающего в этой крохотной убогой комнатушке, лишенной пространства для больших духовных изысканий.

​Кадр из фильма «Гупешка»

И если о сути картины можно спорить бесконечно, но что не вызывает никаких вопросов - так это игра актеров. Нелли Попова, Михаил Разумовский и Евгений Баранов, усилиями которых строился и рушился этот болезненный треугольник, просто восхищают. В абсолютно нереалистичных условиях их персонажи кажутся живыми, наполненными земными мечтами, желаниями и страхами. С ними хочется спорить, разговаривать, не оставаясь равнодушным зрителем. В общем, «Гупешка» предлагает живописнейшие картины тлеющей человеческой души, от лени или наивности выбравшей путь смирения и унижения. Над ней можно смеяться, о ней можно плакать, ее можно смотреть или игнорировать. От этого она никуда не денется, все равно эти маленькие рыбки будут прятаться где-то на задворках эпохи, в контрастном дуалистичном кино о «русской душе», вроде «Кроткой». Но нам решать - превозносить их или жалеть.

Инна Син