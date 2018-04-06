«Мария Магдалина»: Рецензия Киноафиши

Слово о Марии Магдалине

Мария Магдалина (Руни Мара) живет под одной крышей с отцом и другими родственниками. Девушка обладает удивительным даром – она способна успокаивать испытывающих сильную физическую боль. Так, Мария помогла успокоиться и пережить тяжелые роды роженице. Сама Мария не спешит выходить замуж и рожать детей, а годы-то идут, и семья уже подобрала ей мужа. Она не радуется скорой свадьбе и не способна изобразить хотя бы почтенное смирение. Мария паникует при мысли о своем будущем. Родные думают, что девушка одержима - по их мнению, женщина не может просто так переживать из-за замужества. Тем более они не принимают ее решение последовать за Иисусом (Хоакин Феникс).

Трейлер фильма «Мария Магдалина»

У фильма «Мария Магдалина» Гарта Дэвиса есть несколько основных притязаний. Во-первых, в киноленте осуществляется попытка реабилитировать изображение Марии Магдалины в мировом кинематографе как минимум и отбросить любые поползновения говорить о последовательнице Христа как о бывшей блуднице. В конце фильма даже дается историческая справка, напоминающая о том, что в 2016 году католическая церковь официально признала, что Магдалина не была падшей женщиной. Во-вторых, создатели картины попытались вписать феминистские идеи в религиозный сюжет. И все это нельзя назвать плохой задумкой. В конечном счете сценаристки ленты Хелен Эдмундсон и Филиппа Гослетт не стали первыми в истории мировой культуры, чье прочтение религиозных текстов и видение религиозных деятелей отличается от признанного церковью (в данном случае католической). Проблема в том, как был реализован замысел, заслуживающий внимания и вызывающий неподдельный интерес.

Кадр из фильма «Мария Магдалина»

Из апокрифического текста «Евангелие от Марии» создатели киноленты позаимствовали конфликт между Марией и Петром. Апостол усомнился в словах Марии и не поверил в то, что рассказанное ею поведал женщине Христос. Петр в исполнении Чиветеля Эджиофора тоже не согласен с Марией, их трактовки учения Иисуса не совпадают. И он не единственный, чье мнение отличается от того, как понимает слова учителя Мария Магдалина. По-своему воспринимает слова Христа и Иуда (Тахар Рахим), который в фильме изображается подобным маленькому ребенку, наивно полагающему желаемое за действительное. При этом создатели киноленты настаивают на том, что только Мария Магдалина правильно поняла учение Иисуса, а Петр и другие апостолы в той или иной мере ошибались. Правда, в уста героини Руни Мары они почему-то вкладывают банальные и расхожие фразы и не рискуют вступать в ощутимые дискуссии с воззрениями Петра. Так что их позиция выглядит неубедительной, тривиальной и лишенной провокационного пафоса.

Кадр из фильма «Мария Магдалина»

Схожая участь порой подкарауливает и феминистские вкрапления в сюжет киноленты. Посыл о праве женщины выбирать, кем ей быть, и не ограничивать свой выбор устоявшимися представлениями о том, какой она быть должна, тонет в истории о нежеланном замужестве и неловких комментариях персонажа Чиветеля Эджиофора о том, что люди подумают, когда увидят в числе идущих за Христом девушку. При этом эмоциональный отклик фильм вызывает достаточно редко. В практически двухчасовой киноленте есть всего лишь несколько сцен, способных задеть за живое, например, паника Марии, выдаваемой замуж за местного вдовца, изгнание бесов из нее по просьбе родных и сцена крещения женщин. В остальном же картина поражает своей отстраненностью по отношению к персонажам. Их проблемы и чувства показываются схематично, а палитра эмоций на лице Руни Мары удивляет своей минималистичностью. Но надо признать, подобный подход к изображению Марии, Христа и апостолов в то же время вполне можно считать деликатным.

Кадр из фильма «Мария Магдалина»

Фильм о Марии Магдалине не назовешь скандальным, как, к примеру, «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. Как раз наоборот, острые углы в киноленте о последовательнице Иисуса по большей части сглажены. Размышлений и сомнений, пропитанных религиозностью, в картине практически нет. Фильм о женщине, узревшей Христа первой после его воскрешения, лишен духовных исканий. Он с готовностью предлагает зрителю давно готовые и всем известные истины о важности сострадания и пытается показать, с какими трудностями сталкивается женщина в мире, где к ее голосу редко кто прислушивается.

Елена Громова

В российском прокате с 5 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мария Магдалина»