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История Иуды История Иуды
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Histoire de Judas

История Иуды, 2015

2015 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

История последних дней Иисуса Христа перед его приходом в Иерусалим и попытка реабилитации и нового прочтения истории Иуды Искариота. После продолжительного периода аскетической жизни, Иисус возвращается к членам своего сообщества при поддержке преданного ему ученика и ближайшего помощника Иуды. Его проповеди ошеломляют толпу и привлекают внимание первосвященников и римских наместников, а также повстанцев, борющихся с римским угнетением. Когда Иисус изгоняет торговцев из Храма, Иуда показывает себя верным хранителем слов Учителя. Карабас — третье главное действующее лицо этой драмы, — собирательный образ реального юродивого Карабаса Филонского, жившего в Александрии и пародировавшего местную аристократию, и библейского разбойника Вараввы, не распятого вместе с Христом, а отпущенного толпой после вынесения приговора Понтием Пилатом.

4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 6 февраля 2015
Возраст 18+
Режиссер
Рабех Аммер-Займеш
В ролях
Рабех Аммер-Займеш
Патриция Мальвуазен
Набиль Джедуани
Мо Арусси
Мо Арусси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма История Иуды 1 постер
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