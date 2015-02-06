История Иуды, 2015

История последних дней Иисуса Христа перед его приходом в Иерусалим и попытка реабилитации и нового прочтения истории Иуды Искариота. После продолжительного периода аскетической жизни, Иисус возвращается к членам своего сообщества при поддержке преданного ему ученика и ближайшего помощника Иуды. Его проповеди ошеломляют толпу и привлекают внимание первосвященников и римских наместников, а также повстанцев, борющихся с римским угнетением. Когда Иисус изгоняет торговцев из Храма, Иуда показывает себя верным хранителем слов Учителя. Карабас — третье главное действующее лицо этой драмы, — собирательный образ реального юродивого Карабаса Филонского, жившего в Александрии и пародировавшего местную аристократию, и библейского разбойника Вараввы, не распятого вместе с Христом, а отпущенного толпой после вынесения приговора Понтием Пилатом.