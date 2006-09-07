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Волшебная флейта
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Metropolitan Opera: Die Zauberflöte

Волшебная флейта, 2017

2017 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Почетный музыкальный руководитель Мет Джеймс Ливайн дирижирует постановкой Джули Теймор, лауреата премии «Тони». Голда Шульц дебютирует в Мет в роли Памины, Кэтрин Льюик исполнит роль Царицы Ночи, а Чарльз Кастроново — сказочного принца Тамино. Маркус Верба выступит в роли ловца птиц Папагено, Кристиан ван Хорн — Оратора, а Рене Папе исполнит роль Зарастро. Прежняя версия «Волшебной флейты», исполненная в сокращении на английском языке, была предназначена для семейного просмотра и стала первым спектаклем, показанным в серии трансляций The Met: Live in HD. Сейчас опера исполняется на немецком языке, без сокращений, и в этом варианте впервые будет показана на киноэкранах.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 3 часа 9 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 7 сентября 2006
Возраст 16+
Режиссер
Кеннет Брана
Кеннет Брана
В ролях
Голда Шульц
Кэтрин Льюик
Чарльз Кастроново
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волшебная флейта 2 постера
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