«451 градус по Фаренгейту»: Рецензия Киноафиши

Перед прочтением сжечь

Несмотря на все споры вокруг участия фильмов Netflix в программе Каннского кинофестиваля и последующего от них отказа, картина другой онлайн-платформы HBO была заявлена вне конкурса. Речь идёт о новой экранизации одноимённого романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» режиссёра Романа Бахрани с участием таких звёзд, как Майкл Б. Джордан, София Бутелла и Майкл Шеннон. Возможно, проект и способен вызвать отклик у зрителя, однако если рассматривать его в рамках фестиваля, то в программе он кажется совершенно неуместным. Разбираемся, что же пошло не так с адаптацией истории о массовом сжигании книг в нашей рецензии.

Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Профессия пожарного в будущем сильно изменилась – вместо того, чтобы тушить огонь, мужчины, заменив шланги на огнемёты, сами становятся причиной его возникновения. Их главная цель – сжечь как можно больше книг на любых носителях (в отличие от фильма Трюффо, здесь в основном фигурируют книги в электронном формате, а также страницы из Википедии и прочих интернет-ресурсов). Среди пожарных – и главный герой по имени Гай Монтэг (Майкл Б. Джордан), который вот-вот получит повышение, благодаря патронажу брандмейстера Битти (Майкл Шеннон). Однако его убеждения меняются после встречи с таинственной Клариссой (София Бутелла), которая пробуждает в герое интерес к мирам, описанным на страницах классической литературы.

Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Считать картину Бахрани прямой экранизацией книги Брэдбери будет ошибочно – эта история живёт по своим правилам. Точно так же, как и нельзя назвать ее ремейком фильма Франсуа Трюффо 1966 года, хотя некоторые сцены практически полностью заимствованы из картины одного из главных режиссёров французской «новой волны». Завязка и имена героев здесь практически те же, однако Бахрани решил развернуть историю в более близких современному человеку реалиях и сделать основной упор на экшен. Так, например, он полностью убрал из сюжета жену Монтэга, которая представляла собой очень важный собирательный образ человека этого самого нового общества и была необходима для создания контраста с Клариссой. На смену ей приходит некое подобие компьютерной супруги (привет фильму «Она» Спайка Джонса).

Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Центральный конфликт в «Фаренгейте» выстраивается даже не на внутренней борьбе Монтэга с самим собой, вызванной получением новых знаний и принятием новых ценностей, а на его взаимоотношениях с Битти, выступающим в роли некоего наставника и отца. Герой Майкла Шеннона получает гораздо больше экранного времени, нежели Сирил Кьюсак у Трюффо, и это, пожалуй, можно отнести к одному из главных достоинств фильма Бахрани, так как актёрская работа Шеннона здесь самая выдающаяся. Что сложно сказать о Майкле Б. Джордане, который так покорил публику в роли эффектного злодея Киллмонгера из «Чёрной пантеры», но в этот раз лишь эффектно на протяжении чуть более полутора часов изображал растерянность.

Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Что касается визуальной стороны фильма, то здесь режиссёр с задачей справился, особенно учитывая тот факт, что речь идёт о телевизионном формате. Ему удалось создать очень мрачный, пестрящий неоном, технологичный мир будущего, заполненный небоскрёбами и цифровыми технологиями. Однако подобными приёмами уже вряд ли можно удивить современного зрителя, тем более складывается ощущение, что все силы при создании фильма были брошены исключительно на заполнение кадров неоновыми лампами, а вот на работу над сюжетом и проработку персонажей, которым хочется сопереживать, их не хватило. То же самое касается и довольно скомканного финала, напоминающего окончание очередного сезона телевизионного сериала, который обязательно вернётся на экраны в следующем году. Как итог, «451 градус по Фаренгейту» не зарабатывает необходимое для проработанной современной антиутопии количество очков и до сильной экранизации также не дотягивает.

Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «451 градус по Фаренгейту»