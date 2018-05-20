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Киноафиша Рецензии «451 градус по Фаренгейту»: Рецензия Киноафиши

«451 градус по Фаренгейту»: Рецензия Киноафиши

20 мая 2018 00:00
«451 градус по Фаренгейту»: Рецензия Киноафиши
Перед прочтением сжечь

Несмотря на все споры вокруг участия фильмов Netflix в программе Каннского кинофестиваля и последующего от них отказа, картина другой онлайн-платформы HBO была заявлена вне конкурса. Речь идёт о новой экранизации одноимённого романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» режиссёра Романа Бахрани с участием таких звёзд, как Майкл Б. Джордан, София Бутелла и Майкл Шеннон. Возможно, проект и способен вызвать отклик у зрителя, однако если рассматривать его в рамках фестиваля, то в программе он кажется совершенно неуместным. Разбираемся, что же пошло не так с адаптацией истории о массовом сжигании книг в нашей рецензии.

Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Профессия пожарного в будущем сильно изменилась – вместо того, чтобы тушить огонь, мужчины, заменив шланги на огнемёты, сами становятся причиной его возникновения. Их главная цель – сжечь как можно больше книг на любых носителях (в отличие от фильма Трюффо, здесь в основном фигурируют книги в электронном формате, а также страницы из Википедии и прочих интернет-ресурсов). Среди пожарных – и главный герой по имени Гай Монтэг (Майкл Б. Джордан), который вот-вот получит повышение, благодаря патронажу брандмейстера Битти (Майкл Шеннон). Однако его убеждения меняются после встречи с таинственной Клариссой (София Бутелла), которая пробуждает в герое интерес к мирам, описанным на страницах классической литературы.

Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Считать картину Бахрани прямой экранизацией книги Брэдбери будет ошибочно – эта история живёт по своим правилам. Точно так же, как и нельзя назвать ее ремейком фильма Франсуа Трюффо 1966 года, хотя некоторые сцены практически полностью заимствованы из картины одного из главных режиссёров французской «новой волны». Завязка и имена героев здесь практически те же, однако Бахрани решил развернуть историю в более близких современному человеку реалиях и сделать основной упор на экшен. Так, например, он полностью убрал из сюжета жену Монтэга, которая представляла собой очень важный собирательный образ человека этого самого нового общества и была необходима для создания контраста с Клариссой. На смену ей приходит некое подобие компьютерной супруги (привет фильму «Она» Спайка Джонса).

Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Центральный конфликт в «Фаренгейте» выстраивается даже не на внутренней борьбе Монтэга с самим собой, вызванной получением новых знаний и принятием новых ценностей, а на его взаимоотношениях с Битти, выступающим в роли некоего наставника и отца. Герой Майкла Шеннона получает гораздо больше экранного времени, нежели Сирил Кьюсак у Трюффо, и это, пожалуй, можно отнести к одному из главных достоинств фильма Бахрани, так как актёрская работа Шеннона здесь самая выдающаяся. Что сложно сказать о Майкле Б. Джордане, который так покорил публику в роли эффектного злодея Киллмонгера из «Чёрной пантеры», но в этот раз лишь эффектно на протяжении чуть более полутора часов изображал растерянность.

Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Что касается визуальной стороны фильма, то здесь режиссёр с задачей справился, особенно учитывая тот факт, что речь идёт о телевизионном формате. Ему удалось создать очень мрачный, пестрящий неоном, технологичный мир будущего, заполненный небоскрёбами и цифровыми технологиями. Однако подобными приёмами уже вряд ли можно удивить современного зрителя, тем более складывается ощущение, что все силы при создании фильма были брошены исключительно на заполнение кадров неоновыми лампами, а вот на работу над сюжетом и проработку персонажей, которым хочется сопереживать, их не хватило. То же самое касается и довольно скомканного финала, напоминающего окончание очередного сезона телевизионного сериала, который обязательно вернётся на экраны в следующем году. Как итог, «451 градус по Фаренгейту» не зарабатывает необходимое для проработанной современной антиутопии количество очков и до сильной экранизации также не дотягивает.

Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «451 градус по Фаренгейту»

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