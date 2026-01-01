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Эдссон Моралес
Edsson Morales
Киноафиша
Персоны
Эдссон Моралес
Эдссон Моралес
Edsson Morales
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Мексика
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Эдссона Моралеса
Родился в Мексике.
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Популярные фильмы
8.1
Уэйн
(2019)
6.7
Как я клонировал свою мертвую жену
(2014)
6.5
Черное лето
(2019)
Фильмография Эдссона Моралеса
6.5
Черное лето
драма, боевик, ужасы
2019, США
8.1
Уэйн
комедия, боевик
2019, США
5.1
451 градус по Фаренгейту
Fahrenheit 451
фантастика, драма
2018, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.7
Как я клонировал свою мертвую жену
A Brand New You
комедия, фантастика
2014, Канада
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