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Лилли Сингх
Лилли Сингх
Lilly Singh
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Лилли Сингх
Lilly Singh
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Дата рождения
26 сентября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Биография Лилли Сингх
Родилась 26 сентября 1988 года. Скарборо, Торонто, Канада.
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Фильмография Лилли Сингх
Плохие парни
анимация, комедия, семейный
2022, США
7.0
451 градус по Фаренгейту
фантастика, драма
2018, США
4.0
Очень плохие мамочки
комедия
2016, США
7.0
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Кэт Деннингс и ее подруги выбирают игрушки для взрослых в трейлере второго сезона «Куколки»
Во втором сезоне ожидается странный и сюрреалистичный юмор, полюбившийся поклонникам сериала.
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12 января 2022 16:53
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За проект отвечают студия DreamWorks и сценарист «Людей в черном 3».
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