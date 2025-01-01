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Ваш сын и брат

Vash syn i brat 18+
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О фильме

Три новеллы рассказывают о семье Воеводиных - отце Ермолае, его жене, сыновьях Игнате, Максиме, Степке, Василии и дочери Вере. Степан попадает в тюрьму, но бежит оттуда, потому что соскучился по деревне и близким. В самый разгар праздника по случаю возвращения Степки появляется милиционер, уполномоченный сопроводить его обратно в тюрьму. В это время Максим, вместе с Игнатом уехавший на работу в Москву, ищет по всей столице лекарство для больной матери. В завершающей новелле Игнат приезжает в отпуск в деревню. Вся семья надеется, что скоро Степка выйдет на свободу.

  • В основу сюжета легли рассказы Василия Шукшина из цикла “Сельские жители” - “Степка”, “Змеиный яд” и “Ваш сын и брат”. 
  • Съемки фильма проходили на родине режиссера - на Алтае. В кадре можно увидеть быт сельских жителей и природные красоты, например, весеннюю Катунь.
  • Фильм “Ваш сын и брат” посмотрели более 15 миллионов советских зрителей. 
  • В 1966 году Василий Шукшин и исполнитель роли Ермолая Воеводина Всеволод Санаев были награждены Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. 
  • Часть сцен была снята в селе Манжерок Республики Алтай. Дом, в котором жило семейство главного героя, не был декорацией - свое жилье съемочной группе предоставили местные жители Анисимовы.

Живет в сибирском селе старый Ермолай Воеводин. Четыре сына у него да дочь. Но как по-разному сложились их судьбы. Подался в Москву старший — Игнат, стал выступать в цирке, демонстрируя недюжинную силу. Он доволен своей жизнью и своими рассказами сманивает в город брата Максима. Тот устраивается на стройку чернорабочим, но постоянно чувствует свое одиночество. В думах своих он не порывает с деревней, а возвратиться мешает гордость. Средний сын, Степан, — человек неуемного характера, подрался «за правду» и угодил в тюрьму. За три месяца до освобождения он совершает побег и возвращается в деревню, чтобы повидать родных, походить по земле и, как он говорит, набрать сил отбыть наказание. В деревне с отцом остаются только его любимец Василий да немая Верка. Тяжело переживает Ермолай распад семьи, страстно мечтает собрать всех сыновей под крышей своего дома, да только сбудется ли его мечта?

Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 18 апреля 1966
Дата выхода
18 апреля 1966 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Vash syn i brat, Euer Sohn und Bruder, Poikanne ja veljenne, Szerető fiatok és fivéretek, Tavo sūnus ir brolis, Vostro figlio e fratello, Wasz syn i brat, Your Son and Brother, Ваш сын и брат
Режиссер
Василий Шукшин
Василий Шукшин
В ролях
Всеволод Санаев
Всеволод Санаев
Анастасия Филиппова
Марта Грахова
Алексей Ванин
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
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