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Вельд
Вельд
Veld
18+
Напомним о выходе в прокат
фантастика
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
1987
Премьера в мире
1 января 1987
Дата выхода
1 января 1987
СССР
Производство
Uzbekfilm
Другие названия
Veld, A Selva, Вельд
Режиссер
Назим Туляходжаев
В ролях
Юрий Беляев
Нелли Пшенная
Георгий Гегечкори
Тамара Схиртладзе
Генрикас Кураускас
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
14
голосов
6.2
IMDb
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