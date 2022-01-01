Китайский Новый год, 2017

Бойкая и деловая Светлана работает помощником мэра и привыкла всё держать под контролем. Женщина разведена, и на личную жизнь у нее совсем нет времени - она занята делами и воспитанием маленького сына Вовки. Но однажды, накануне важной конференции, налаженный ритм даёт сбой. Всё идёт наперекосяк, и шаловливый Вовка оказывается на работе Светланы во время приёма важной делегации. В этот же день героиня знакомится с Евгением - неунывающим полиглотом, дающим уроки иностранных языков. Поначалу Евгений с его необычной манерой общения раздражает Светлану. К тому же, его попытки помочь создают лишь новые проблемы. Но удивительная череда событий заставит героев новыми глазами взглянуть друг на друга..