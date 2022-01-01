Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Недетский дом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Китайский Новый год Китайский Новый год
Киноафиша Фильмы Китайский Новый год

Китайский Новый год, 2017

2017 / Россия
5.7 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Бойкая и деловая Светлана работает помощником мэра и привыкла всё держать под контролем. Женщина разведена, и на личную жизнь у нее совсем нет времени - она занята делами и воспитанием маленького сына Вовки. Но однажды, накануне важной конференции, налаженный ритм даёт сбой. Всё идёт наперекосяк, и шаловливый Вовка оказывается на работе Светланы во время приёма важной делегации. В этот же день героиня знакомится с Евгением - неунывающим полиглотом, дающим уроки иностранных языков. Поначалу Евгений с его необычной манерой общения раздражает Светлану. К тому же, его попытки помочь создают лишь новые проблемы. Но удивительная череда событий заставит героев новыми глазами взглянуть друг на друга..

5.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Артем Насыбулин
В ролях
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Сергей Гуров
Данила Якушев
Данила Якушев
Артем Манукян
Артем Манукян
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Однажды и навсегда
Однажды и навсегда (2013)
5.7
Отпуск летом
Отпуск летом (2014)
4.214286
Любовь до востребования
Любовь до востребования (2009)
5.5
Заезжий молодец
Заезжий молодец (2014)
5.181818
Страшная красавица
Страшная красавица (2012)
6.8
Двенадцать чудес
Двенадцать чудес (2017)
6.6
Цена измены
Цена измены (2017)
5.2
Блюз для сентября
Блюз для сентября (2016)
5.7
Во имя любви
Во имя любви (2015)
6.8
Сюрприз для любимого
Сюрприз для любимого (2014)
5.8
Возраст любви
Возраст любви (2013)
5.7
Васильки для Василисы
Васильки для Василисы (2012)
5.8
Постер фильма Китайский Новый год 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Related video
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Приложение киноафиши