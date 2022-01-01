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Заезжий молодец Заезжий молодец
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Заезжий молодец, 2014

2014 / Россия
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Лариса — сильная женщина, которая давно привыкла сама справляться с любыми проблемами. Она в одиночку воспитывает непростого сына-подростка, тяжёлым трудом зарабатывает на жизнь, и давно отчаялась обрести личное счастье.

Соседка Ларисы, желая завладеть её домом, сводит героиню со своим племянником Олегом, недалеким солдафоном. Устав от бесконечного одиночества, Лариса пытается построить с ним отношения, но сговор вскоре раскрывается…

Неожиданно Лариса становится свидетельницей того, как полиция задерживает на улице мужчину без документов. Проникнувшись к незнакомцу, героиня помогает ему освободиться и платит за него штраф. На следующий день спасённый появляется у неё дома, но вовсе не затем, чтобы отдать долг — он просит Ларису о ночлеге. В гневе героиня прогоняет его, но дальнейшие события в корне меняют отношение женщины к этому человеку, так странно появившемуся в её жизни…

5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Кира Ангелина
Кира Ангелина
В ролях
Мария Куликова
Мария Куликова
Александр Усердин
Диана Енакаева
Диана Енакаева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Заезжий молодец 1 постер
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