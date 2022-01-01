Заезжий молодец, 2014

Лариса — сильная женщина, которая давно привыкла сама справляться с любыми проблемами. Она в одиночку воспитывает непростого сына-подростка, тяжёлым трудом зарабатывает на жизнь, и давно отчаялась обрести личное счастье.



Соседка Ларисы, желая завладеть её домом, сводит героиню со своим племянником Олегом, недалеким солдафоном. Устав от бесконечного одиночества, Лариса пытается построить с ним отношения, но сговор вскоре раскрывается…



Неожиданно Лариса становится свидетельницей того, как полиция задерживает на улице мужчину без документов. Проникнувшись к незнакомцу, героиня помогает ему освободиться и платит за него штраф. На следующий день спасённый появляется у неё дома, но вовсе не затем, чтобы отдать долг — он просит Ларису о ночлеге. В гневе героиня прогоняет его, но дальнейшие события в корне меняют отношение женщины к этому человеку, так странно появившемуся в её жизни…