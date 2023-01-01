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Киноафиша Фильмы Паркет Паркет, 2020: актеры и роли
Паркет 2020 / Россия / Польша / Великобритания
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19 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Паркет, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Миндадзе Александр Миндадзе
В ролях
Агата Кулеша Агата Кулеша Agata Kulesza Анджей Хыра Анджей Хыра Andrzej Chyra Евгения Додина Евгения Додина Evgenia Dodina Владимир Мишуков Владимир Мишуков Таави Ээльмаа Таави Ээльмаа Taavi Eelmaa
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