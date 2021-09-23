Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Люси Фрай
Люси Фрай
Lucy Fry
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Люси Фрай
Lucy Fry
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 марта 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Брисбен, Квинсленд, Австралия
Рост
175 см
Биография Люси Фрай
Развернуть
Фильмография Люси Фрай
Клыки ночи
триллер
2021, США
5.0
Яркость
фантастика, криминал
2018, США
6.0
Мистер Черч
драма
2016, США
7.0
Темнота
ужасы, триллер
2016, США
4.0
Академия вампиров
фэнтези
2014, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Невозможно прожить 200 лет и остаться в своем уме»: вышел трейлер триллера о вампирах «Ночные зубы»
В картине отметились Меган Фокс, Сидни Свини, Алфи Аллен и другие.
Написать
23 сентября 2021 11:18
Появились первые кадры из вампирского хоррор-триллера «Ночные зубы» с Сидни Свини и Меган Фокс
Картина выйдет этой осенью на Netflix.
Написать
2 сентября 2021 16:08
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом