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Вероника Нго
Van Veronica Ngo
Киноафиша
Персоны
Вероника Нго
Вероника Нго
Van Veronica Ngo
Дата рождения
26 февраля 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Чавинь, Вьетнам
Популярные фильмы
6.8
Фурии
(2023)
6.0
Однажды на востоке
(2009)
5.3
Принцесса
(2022)
Фильмография Вероника Нго
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2022
2009
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
Сценарист
1
Режиссер
1
Продюсер
2
5.1
Бессмертная гвардия 2
The Old Guard 2
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.8
Фурии
Furies
боевик, криминал
2023, Вьетнам
Смотреть трейлер
5.3
Принцесса
The Princess
драма
2022, США
6
Однажды на востоке
Bay Rong
боевик
2009, Вьетнам
Новости о Вероника Нго
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