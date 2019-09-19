Легкомысленное отношение проходимцев к профессии режиссера и их наивную веру в то, что снимать кино не так уж и сложно, высмеивает фраза, давно ставшая расхожей в душноватых киношных кулуарах: «вы режиссер до тех пор, пока кто-то не докажет обратное». Александр Галибин – режиссер. И вот уже третий фильм он сам себе нечаянно или специально доказывает обратное (стоит, конечно, уточнить, что речь здесь идет исключительно о кино, так как Галибин много работал в театральной…
Одноголосый перевод фильма не мешает слушать родной башкирский язык, на котором снят весь фильм, а родная природа Башкортостана, на фоне которой звучит курай – это просто бомба.
Обязателен к просмотру.
Великолепная игра актёров!
Дети!.. - Восхитительны Марта Тимофеева и Арслан Крымчурин!
Очень хороший дебют - как кинорежиссера Александра Галибина!
Спасибо!
Это экранизация книги Мустая Карима “Радость нашего дома”.
Собственно, фильм о дружбе народов, русские, украинцы, татары, казахи, туркмены – как одно целое великое славянское племя.
Приключения детей, главного героя – можно сказать приключение Гека Финна в военное время. От жилья, сараев до реки и плота, железная дорога и поиск отца, детские игры и драки, проявление псевдо-взрослого я на моменты и отношение. Для всех взрослых, думаю, будет ценится баллада восстановления семьи и отношений.
Этот трогательный, душевный и общенародный фильм о простых советских людях в то нелёгкое, тяжёлое время, о великой и большой стране, где люди говорили тоже на разных языках, но во многом понимали друг друга, были проще и добрее и сопереживали чужой беде, невзирая на народность.
Почему такой фильм снят сейчас?!
Над этим стоит задуматься. Как художественной и кинематографической ценности, а-ля "Искусство кино" фильм не несёт.
Фильм рассматривался как ещё один кандидат на кинематографическую награду. Приз зрительских симпатий
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