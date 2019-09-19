Наша рецензия

Легкомысленное отношение проходимцев к профессии режиссера и их наивную веру в то, что снимать кино не так уж и сложно, высмеивает фраза, давно ставшая расхожей в душноватых киношных кулуарах: «вы режиссер до тех пор, пока кто-то не докажет обратное». Александр Галибин – режиссер. И вот уже третий фильм он сам себе нечаянно или специально доказывает обратное (стоит, конечно, уточнить, что речь здесь идет исключительно о кино, так как Галибин много работал в театральной…