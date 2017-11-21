«Круги дьявола»: Рецензия Киноафиши

Потерявшаяся история

Отгородившаяся ото всех семья живет уединенно в собственном доме. Когда один из сыновей вступает в секту, семья решает его спасти, наняв специального человека, который возвращает парня. Вернувшись к себе, герои обнаруживают, что дом окружен людьми в масках, перед которыми стоит лишь одна задача – вернуть в строй своего собрата, а свидетелей ликвидировать. Семье приходится сделать выбор - оставить вновь обретенного сына у себя или все-таки пожертвовать им ради спасения остальных. Они выходят на тропу войны, чтобы защитить свой дом и попытаться выбраться из этой заварушки. А вот смогут ли они противостоять татуированным и постоянно бормочущим «мантры» участникам культа, предсказать никто бы не взялся - на их стороне лишь стены дома, а у противников - время, ведь до рассвета еще очень далеко.

Кадр из фильма «Шакалы»

Начинается фильм вдохновляюще - камера двигается от первого лица, так же, как в «Хардкоре» Ильи Найшуллера или «Маньяке» с Элайджей Вудом. Но после картина приобретает какие-то драматическо-панические оттенки, из которых так и не выбирается до финальных титров. Авторы берут ненавязчивый темп «Оно приходит ночью» Трея Эдварда Шульца и разбавляют его классическими жанровыми ходами, как было сделано Джорданом Пилом в «Прочь». Не помогает создателям даже то, что картина снята по реальным событиям, настолько им не хватает искусного сюжета, проработанных героев и логически развивающихся событий.

Кадр из фильма «Шакалы»

Все эти истории с культом-сектой отлично описали в только что закончившемся сезоне «Американской истории ужасов», причем шоураннер проекта Райан Мерфи всегда четко осознает, зачем он касается той или иной темы. Создатели же «Кругов дьявола» снимают свое кино, чтобы, к сожалению, просто что-то снять. Т.к. все здесь настолько банально и предсказуемо, что других объяснений на ум и не приходит. А маски нападающих на дом отдаленно напоминают «орудия» запугивания из проекта «Тебе конец» Адама Вингарда. Один из главных страхов американцев – проникновение в дом, нарушение личного пространства, чем достаточно часто пользуются кинематографисты. Например, одни из самых ярких примеров – «Незнакомцы» с Лив Тайлер и Скоттом Спидманом, «Тишина» с Джоном Галлахером и Кейт Сигел. Или самый логичный вариант – трилогия про «Судную ночь», которую теперь хотят продолжить как в киноверсии, так и в виде сериала. Чуть ли не единственной завлекалкой проекта являются два актера, возглавивших проект. Это наряду с раскрученными телевизионными звездами - Стивен Дорфф, которому очень нужен хит, чтобы про него снова вспомнили зрители, и Дебора Кара Ангер, блиставшая когда-то в «Игре» Дэвида Финчера и «Автокатастрофе» еще одного Дэвида, на этот раз Кроненберга.

Кадр из фильма «Шакалы»

Фильм «Круги дьявола» - еще одна история из тех, которые пытаются быть более весомыми, чем есть на самом деле. Это проект, который как бы не просто ужастик, а еще и с примесями философских суждений, драмы и семейных ценностей. В конечном итоге у создателей снова ничего не получилось. Для ужастика «Шакалы» слишком просты, предсказуемы и малокровны, а для чего-то иного попросту глупы. Такие мотивации, как в нем, обычно возникают у школьников, которые, чтобы узнать, где у собачки голова, протягивают ей конфету. Возможно, дело кроется в том, что сценарий был написан одиннадцать лет назад, и, очевидно, его за это время так ни разу никто и не переписал. Ведь сейчас все, о чем рассуждают и что показывают создатели «Кругов дьявола» – давно заезженные приемы и мысли, и даже маски и убийства кажутся скорее комичными, чем наводящими ужас.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 24 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Круги дьявола»