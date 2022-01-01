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Ник Ру
Ник Ру
Nick Roux
О персоне
Фильмография
Ник Ру
Nick Roux
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Дата рождения
13 декабря 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Ника Ру
Родился 13 декабря 1990 года. Трабуко Каньон, Калифорния, США.
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Фильмография Ника Ру
Рыжим тут не место
триллер, драма
2017, Ирландия / Канада
5.0
Круги дьявола
ужасы, триллер
2016, США
5.0
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