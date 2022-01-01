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Отгородившаяся ото всех семья живет уединенно в собственном доме. Когда один из сыновей вступает в секту, семья решает его спасти, наняв специального человека, который возвращает парня. Вернувшись к себе, герои обнаруживают, что дом окружен людьми в масках, перед которыми стоит лишь одна задача – вернуть в строй своего собрата, а свидетелей ликвидировать. Семье приходится сделать выбор - оставить вновь обретенного сына у себя или все-таки пожертвовать им ради спасения остальных. Они…