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Обычный день обычного банка — клиенты стоят в очереди, охранник следит за порядком, милая девушка проходит собеседование, недовольная клиентка спорит с кассиром из-за вклада. Но внезапно всё оборачивается ограблением, трое мужчин и две девушки захватывают работников банка и одного посетителя в заложники. Но денег в сейфе совсем мало, и грабители остаются практически ни с чем. От одного из заложников они узнают ещё об одном хранилище — старом, находящемся глубоко под землёй. Вот…