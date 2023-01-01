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Киноафиша Фильмы На пределе Награды и номинации фильма На пределе
Aus dem Nichts / In the Fade На пределе 2017 / Германия / Франция
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма На пределе

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
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Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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