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Йоханнес Криш
Йоханнес Криш
Johannes Krisch
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Фильмография
Йоханнес Криш
Johannes Krisch
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Карьера
Актер
Биография Йоханнеса Криша
Родился в 1966 году. Вена, Австрия.
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Фильмография Йоханнеса Криша
Мой друг Зигмунд Фрейд
мелодрама
2018, Австрия / Германия
6.0
На пределе
драма
2017, Германия / Франция
7.0
Легкое сияние счастья
2016, Германия
5.0
В лабиринте молчания
драма, исторический
2014, Германия
7.0
Темный мир
драма
2013, Германия
7.0
Реванш
драма, триллер, криминал
2008, Австрия
7.0
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