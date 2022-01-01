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Йоханнес Криш

Johannes Krisch
Йоханнес Криш
Йоханнес Криш Johannes Krisch
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Карьера
Актер
Биография Йоханнеса Криша

Родился в 1966 году. Вена, Австрия.

Фильмография Йоханнеса Криша
Мой друг Зигмунд Фрейд
Мой друг Зигмунд Фрейд
мелодрама 2018, Австрия / Германия
6.0
На пределе
На пределе
драма 2017, Германия / Франция
7.0
Легкое сияние счастья
Легкое сияние счастья
2016, Германия
5.0
В лабиринте молчания
В лабиринте молчания
драма, исторический 2014, Германия
7.0
Темный мир
Темный мир
драма 2013, Германия
7.0
Реванш
Реванш
драма, триллер, криминал 2008, Австрия
7.0
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