Наша рецензия

Находясь за решёткой, турок Нури берёт в жёны немку Катю. Проходит несколько лет, и перед зрителем предстаёт счастливая семья. Муж вышел на свободу и после рождения сына Рокко открыл честный семейный бизнес. Этот день не предвещал ничего необычного. Катя оставила сына в офисе супруга и отправилась на встречу с сестрой. Когда она вернулась, то обнаружила, что улица перекрыта, а повсюду стоят машины полиции и скорой помощи. Произошёл теракт, в результате которого погибли два самых близких…